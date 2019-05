Miranda: "No creo que haya habido un mal manejo" de Pluna en el gobierno de Mujica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No creo que haya habido un mal manejo” de Pluna por parte del gobierno de José Mujica, dijo esta mañana el presidente del Frente Amplio (FA) Javier Miranda.

Las declaraciones de Miranda llegan un día después de que se conociera la sentencia de un Tribunal de Apelaciones ratificándole la condena por el caso Pluna al expresidente del Banco República Fernando Calloia y revocando la absolución de Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas.



A la salida de la reunión de la Mesa Política del FA, Miranda señaló en declaraciones a la prensa que si bien no conoce la sentencia, "hay una instancia de casación todavía , la Justicia actúa y es el camino que se debe transitar".

Consultado sobre las críticas de los partidos de la oposición, que sostienen que el responsable de lo que sucedió es el expresidente José Mujica, Miranda dijo: "La oposición está en campaña electoral desde el 1° de marzo de 2015 , no esperaba otra cosa".

Consultado sobre si opina que hubo un problema de gestión en el gobierno de José Mujica, insistió: "No creo que haya habido un mal manejo. Pero no me quiero pronunciar sobre eso, quiero ver la sentencia. Estamos en instancias judiciales y estamos dentro del marco de una norma del artículo 162 del Código Penal que yo creo que hay que seguir revisándolo, creo que hay que ajustar la redacción al proyecto de Naciones Unidas sobre corrupción".