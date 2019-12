Miranda sobre causas de la derrota del FA: "Estamos buscando esas respuestas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado el Frente Amplio (FA) hizo su primer Plenario Nacional tras la derrota electoral en la segunda vuelta del 24 de noviembre pasado.

“Fue básicamente un plenario de análisis, de escuchar a los distintos actores, tanto a las bases del Frente Amplio como a los sectores, reflexionando, y sobre todo trazando una hoja de ruta para el proceso de reflexión crítica sobre el proceso eleccionario y sobre la propia fuerza política y establecer los tiempos en que vamos a ir desarrollando esta discusión y balance y perspectiva”, dijo tras esta instancia en rueda de prensa el presidente del FA, Javier Miranda.

Consultado acerca de por qué el FA perdió en el balotaje, Miranda dijo: “Estamos buscando esas respuestas, porque seguramente son muchas las causas, hay que analizarlas todas seriamente y sobre todo en su interacción. Recién estamos iniciado un proceso que me parece que vale la pena hacer”.

En esta línea, el presidente del FA llamó a “dar una discusión que sea útil a la fuerza política para aprender de sus errores”.

Miranda también se refirió al gobierno electo, y dijo que le “genera cierta molestia esta actitud de cuestionamiento a la transición”.

“El gobierno, respaldado por el Frente Amplio, está haciendo una transición ejemplar. El presidente de la República, a las 72 horas de la proclamación del candidato electo que va a asumir el 1° de marzo, lo convocó, lo recibió, y no solo lo recibió él sino que lo recibió con un equipo técnico”, dijo, y agregó: “Nos parece que es una mala cosa esto de hablar de números maquillados, porque me parece que es prematuro, además de no ser cierto en absoluto. Queremos hacer una transición limpia, transparente”.

La senadora electa por Cabildo Abierto, Irene Moreira, quien será la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou habló días atrás de “números maquillados” en la cartera que liderará. Después se corrigió y dijo que se había referido al déficit fiscal, aunque sin brindar más detalles.

Los dichos de Mujica

Miranda también fue interrogado acerca de los dichos del expresidente José Mujica en el semanario Voces en relación al feminismo –al que calificó como “inútil”- y a la senadora Constanza Moreira –a la que, entre otros, le dijo “burra”-.

El presidente del FA dijo que “hubo una mención desde luego” a este tema en el Plenario, de “algunas personas que se sintieron tocadas por las declaraciones del expresidente Mujica”. “Obviamente esto estuvo en algunas de las manifestaciones de algunas de las personas. Particularmente Alberto Couriel hizo una mención que me parece que era de recibo, que era evidente que así iba a suceder”, agregó.

Sin embargo, Miranda declinó hacer comentarios acerca de las palabras del exmandatario. “Creo que lo peor que se puede hacer es aumentar la polémica a través de los medios”, dijo.