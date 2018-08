Miranda: "si alguien tiene pruebas" sobre financiamiento K, "que lo lleve a la Justicia"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, descartó que la campaña política del año 2004 haya sido financiada con aportes realizados por el fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner.

En declaraciones al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, Miranda reclamó que "quien tenga pruebas, que las aporte a la Justicia" y añadió que una acusación de ese tenor debe transitar la vía judicial.



"Me parece que generar estos rumores es parte de estrategias políticas que no le hacen bien a la democracia", afirmó el presidente del FA, y reiteró: "Si alguien tiene pruebas de algo, que lo lleve a la Justicia y se dirima allí".



Según Miranda, los gobiernos del FA han dado "garantías" de "un estricto contralor del flujo de capitales en el país"." Hemos sido los gobiernos frenteamplistas los que hemos llevado adelante, incluso con acuerdos con la OCDE, los mejores mecanismos para asegurar que los capitales que ingresan al país no provienen de negocios sucios", manifestó.



Los dichos del presidente del FA llegan luego de que el empresario argentino Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, afirmara en el programa Así nos va de Radio Carve que Néstor Kirchner aportó dinero para la campaña presidencial del Frente Amplio en 2004.



Según Schoklender, que en 2012 fue acusado de armar una asociación ilícita para estafar al Estado argentino en un presunto fraude millonario en la construcción de viviendas sociales con el programa "Sueños Compartidos" y en 2016 fue procesado por apropiación indebida de aportes de seguridad social correspondiente a los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, "Néstor le daba recursos a las Madres para organizar todos los actos de Tabaré (Vázquez) que se hicieron en Buenos Aires y para ayudar a trasladar a Uruguay a los uruguayos que residían en Argentina".



Consultado por El País sobre estas acusaciones, quien fuera presidente del FA en 2004, Jorge Brovetto, afirmó que los dichos de Schoklender eran "totalmente disparatados". "No tengo la más mínima ni remota referencia" de que eso ocurriera, indicó y agregó: "nada de eso ha sido motivo de conocimiento por parte de nadie que yo conozca".



En este sentido, Brovetto sostuvo que la campaña de 2004, que promovía a tabaré Vázquez a la presidencia ya Rodolfo Nin Novoa a la vicepresidencia, fue "siempre transparente". "Como demostración de la transparencia estaba el hecho de que era tan poca (la plata con la que se contaba) que parecía mentira todo lo que se estaba haciendo con tan poco dinero", explicó.