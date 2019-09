Ministros de Vázquez salen al ataque y lanzan dardos a la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Murro dice, sin vueltas, que no habrá más aumentos de salarios si gana la oposición. María Julia Muñoz afirma que “si vence el partido rosado, el pueblo perderá todo lo que ha conseguido en los últimos 15 años”. Guillermo Moncecchi critica a los candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado por plantear cosas “que ya se están haciendo”.

José Bayardi y el prosecretario Juan Andrés Roballo dicen que no creen que blancos y colorados “buscarán a los desaparecidos”. Danilo Astori asegura que para aplicar el programa de Lacalle hay que hacer "un feroz recorte del gasto público". Y a Eduardo Bonomi le da “risa” que Lacalle haya dicho que el 2 de marzo juntará a los jefes de Policía y dará la orden de ir a las bocas.

A menos de dos meses de las elecciones y con las encuestas marcando que hay serias chances de que el Frente Amplio (FA) pierda el poder después de tres períodos consecutivos, buena parte del gabinete salió en los últimos días a defender al gobierno de Tabaré Vázquez y lanzar dardos contra la oposición, tanto en entrevistas como en apariciones públicas. Y hay un denominador común en algunas de las salidas: las alusiones sobre derechos y conquistas que se perderán si triunfa una coalición comandada por los partidos tradicionales.



El tema fue motivo de conversación ayer entre Vázquez y el expresidente José Mujica, en una reunión en la residencia de Suárez. A la salida, Mujica contó que charló con Vázquez que deben “salir más” y que la fuerza política “se tiene que mover más”.



En la misma línea, el Frente Amplio comunicó ayer al resto de los partidos en la Cámara de Diputados que se propone “autoconvocar” a sala a Murro para que explique la política de negociación colectiva y las sugerencias que le formuló la OIT.

Desde la oposición, el coordinador de la bancada nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que esa peculiar reunión “tiene connotaciones electorales” en este momento, y que lo que dijo Murro es “una forma de terrorismo verbal, intentando infundirle temor los trabajadores”.



Los ministros “tienen derecho a hacer política pero uno espera hasta último momento que haya recato y comportamiento acorde con la investidura”, afirmó Abdala. “No debieran bajar a la cancha y entreverarse en el debate electoral. En muchos casos tratan de colaborar con el FA, que pasa por un momento difícil en lo electoral. Están tratando de dar una mano, pero de mala manera”.

Murro será autoconvocado por los diputados del Frente al Parlamento. Foto: Fernando Ponzetto

Estrategia.

Para el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum, no hay dudas. “Existe un diagnóstico de que había que hacer algo, tenían que salir de una vez a defender la gestión y al gobierno del FA, y a tratar de que el próximo también sea del Frente”, dijo Bottinelli a El País.



¿Es algo organizado? “Sí, se pusieron de acuerdo en que hay que salir a hablar”, responde, aunque luego matizó su afirmación. “Tiendo a pensar en que no hay algo premeditado sobre qué es lo que dice cada uno”, afirmó el consultor.



En algunos casos, además, se suma que hay ministros que necesitan exposición, ya que ocupan lugares relevantes en las listas y quieren llegar al Parlamento, como el director de la OPP Álvaro García, la ministra de Turismo Liliam Kechichian, Roballo, Astori y Bonomi. A diferencia de su primer gobierno, esta vez Vázquez habilitó a sus ministros a que se mezclen en el juego electoral y trabajen para lograr el cuarto gobierno.



García ya definió que pedirá licencia a partir del 15 de setiembre y al menos hasta el 27 de octubre, el día de la elección nacional, dijeron a El País desde su equipo de comunicación. No descarta extenderla en noviembre por la segunda vuelta. Volverá después del período electoral porque quiere encabezar la transición, gane quien gane. En tanto, Kechichian “irá viendo” cómo se desarrolla la campaña y si pide o no licencia, según dijo a El Observador.



Algunos ministros, en tanto, niegan que haya algo coordinado. Moncecchi dijo a El País que “las salidas a la prensa son para rendir cuentas” e informar los logros. Murro sostuvo que él siempre actúa de la misma manera “con errores y aciertos”. Se ha reunido con dirigentes de la oposición y no integra ningún grupo dentro del FA. “Y yo no aspiro a nada”, afirmó el ministro de Trabajo.



Por su parte, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, justicica sus salidas así: “En mi caso es que me molesta que le mientan a la gente. Y a los demás que trabajan en mejorar el País también. No se construye diciendo tonterías y falsedades”, respondió a El País.

Críticas a Lacalle Pou por dichos El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou viene hablando hace varios días de la necesidad de una alternancia en el poder. Y a eso se refirió el lunes en la noche en un encuentro de candidatos a la Presidencia organizado por el Comité Central Israelita en la Torre de Comunicaciones. “La alternancia es esencial y es sano para las democracias. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos”, afirmó. Y luego vinieron las palabras que al día siguiente levantaron polémica: “Lo otro es dictadura”.



“Después de tres períodos de gobierno del Frente Amplio, la mayoría de los uruguayos ya empezó a decidir por una alternancia”, opinó el candidato blanco.



Daniel Martínez, candidato por el Frente Amplio, expresó su preocupación por las declaraciones de Lacalle Pou. "La verdad me preocupa que un presidenciable maneje que la democracia es digitada y que la gente tiene que votar lo que alguna gente entienda que tiene que votar", afirmó en declaraciones a Subrayado.



Y agregó que "desde que volvió la democracia en Uruguay en el año 1985 ha habido alternancia de todos los partidos. Es como decir que en algunos departamentos que han sido históricamente blancos o colorados hay una dictadura porque no hubo rotación de las intendencias".



También varios dirigentes frenteamplistas lo criticaron. El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) publicó en su cuenta de Twitter que la frase de Lacalle Pou fue un “inaceptable error conceptual”. Y realizó dos preguntas: “¿Acaso está acusando al Partido Colorado, su aliado en gobierno de coalición, de ser un gobierno dictatorial que durante tantos años gobernó el país? (…) ¿Acaso también piensa que hoy hay muchos gobiernos departamentales blancos que son dictadura por la falta de alternancia en el poder?”.



En la misma línea, el diputado Fernando Amado, integrante del sublema Progresistas, también calificó de “enorme error conceptual” la frase del candidato blanco y consideró que “con ese criterio hay varias dictaduras del Partido Nacional”.



Por otra parte, el secretario general socialista Gonzalo Civila ironizó: “El problema: el Frente y los 15 años de ampliación democrática. La solución: una coalición con un partido que gobernó 94 años de corrido, y con la corporación militar”.



La senadora socialista Mónica Xavier indicó a Radio Monte Carlo que se trata de “un disparate” y preguntó si también es dictadura lo de la canciller Angela Merkel en Alemania.



A su juicio, cinco años más del Frente Amplio en el poder implican “un camino de mejoras para las grandes mayorías” y lo otro “un retroceso lamentable”.

Tres ministros.

Ernesto murro | trabajo “No va a haber aumentos” “Si ellos ganan las elecciones no va haber más aumentos generales de salario para todos los trabajadores, ellos solo quieren aumento de salario mínimo por categoría. Esto es rebaja general y rebaja salarial de jubilaciones y pensiones”, afirmó en Carve.

MARÍA JULIA MUÑOZ | EDUCACIÓN "El pueblo perdería todo" “El pueblo, la gran mayoría de los uruguayos, perdería todo lo que ha ganado en estos quince años si llega a ganar el partido rosado (...) Tiene que ganar el Frente Amplio para que Uruguay no se transforme en un caos”, dijo al diario El País el 25 de agosto.