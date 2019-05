Los ministros salen al ruedo a defender los logros del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es tiempo para reservar jugadores. El cuadro necesita poner todos sus players en la cancha. Necesita salir a ganar. Es que por primera vez el Frente Amplio ve amenazadas sus posibilidades renovar la permanencia en el gobierno nacional que inauguró en 2005.

No solo las encuestas le están marcando al Frente Amplio que está en una posición más compleja que en las pasadas elecciones. Los dirigentes oficialistas han recibido críticas y cuestionamientos directos, cosa que en pasadas campaña no ocurría. Sin ir más lejos el precandidato Daniel Martínez fue cuestionado el jueves 9 en un acto en Bella Unión cuando fue increpado por uno de los asistentes.



“No mienta viejo mentiroso, que le están dando droga a las criaturas, la gente anda en la calle dando”, le reclamó el vecino. El socialista terminó hablando con el hombre y aclararon el hecho. Pero episodios de este tipo no sucedían en pasadas campañas.



Los frentistas coinciden en que hay un malestar mayor de la población hacia el partido de gobierno. Por eso la coalición de izquierda prendió los motores y salió a poner a jugar a sus principales figuras.



A diferencia de las anteriores contiendas electorales, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, habilitó a sus ministros a que se mezclen en el juego electoral y trabajen para lograr el cuarto gobierno consecutivo.



Sin embargo, Vázquez condicionó a sus ministros que quisieran iniciar una carrera electoral a la Presidencia a que debían dejar sus cargos en el Ejecutivo. Por eso la titular de Industria, Carolina Cosse, presentó renuncia para competir en la interna frenteamplista.



En su lugar quedó como ministro Guillermo Moncecchi, el jerarca de gobierno estará como número dos en una lista que impulsa la precandidatura de Cosse y salió a jugar en la campaña.



“En año electoral, el click-bait se va a ir a las nubes”, escribió el ministro el viernes por la tarde en su cuenta de la red social Twitter. “Clickbait” es un concepto que define aquellos contenidos que solo buscan enganchar a la gente, pero que carecen de importancia.

Economía.

Uno de los que encabezará la lista al senado de su sector es el ministro de Economía Danilo Astori. El jerarca de gobierno pretendió entrar a competir en la interna oficialista, pero ante la falta de apoyos desistió de la idea.



Ahora está decidido a cumplir la doble tarea: seguir liderando el Ministerio de Economía, y trillar el país para conseguir votos para su agrupación (Asamblea Uruguay). El viernes pasado estuvo en Maldonado donde cuestionó las propuestas del blanco Juan Sartori y de Luis Lacalle Pou.



El multimillonario prometió crear 100 mil puestos de trabajo si le toca cruzarse la banda presidencial en el pecho. En cambio el líder de “Todos” dijo que tiene un plan para ahorrar US$ 900 millones al año y encauzar el déficit fiscal.

Juan Sartori. Foto: Leonardo Mainé

“No me cierra que precandidatos de un mismo partido digan que van a crear 100.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo otro, proponga recortar el gasto en US$ 900 millones. ¿Y todo eso sin tocar las políticas sociales? No me cierra”, manifestó el ministro de Economía.



Por otro lado el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, está teniendo una activa militancia en Montevideo recorriendo diferentes barrios.



La estrategia del dirigente del Nuevo Espacio (Frente Líber Seregni) tiene la mira puesta en mayo de 2020, ya que pretende competir en la elección municipal de Montevideo.



La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, también se ha mezclado en la contienda para acumular votantes para la Alianza Progresista; agrupación que forma parte del Frente Líber Seregni.



Este colectivo frenteamplista trabaja para la candidatura del socialista Daniel Martínez.

¿Volver atrás? El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue otro de los ministros que estuvo en la danza de nombres cuando el Frente Amplio discutió sus candidaturas para la interna. José Mujica lo postuló. Pero trabas constitucionales le impidieron salir a la cancha.



Sin embargo la oposición lo acusó de inmiscuirse en la campaña electoral utilizando su posición en el Poder Ejecutivo en el acto del pasado 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, cuando fustigó a la oposición diciendo que si sus integrantes ganan la elección el país retrocederá en materia de derechos sociales.



“Ante lo que hemos hecho en todos estos años existe el riesgo del retroceso. Existe el riesgo de que perdamos cosas que hemos logrado juntos para el conjunto de la sociedad. Nosotros somos un gobierno y es un país que se merece seguir avanzando en derechos, en obligaciones, en justicia social”, dijo Murro en la cadena nacional transmitida por radio y televisión.

Puntapié.

La largada de la campaña desde el gobierno la dio el mismo jefe de Estado. Es que el 1° de marzo, a un año de traspasar la banda presidencial, Vázquez organizó un acto en el flamante Antel Arena para “rendirle cuentas a la población”.



Allí no solo repasó el trabajo de los gobiernos frenteamplistas, sino que también mandó un mensaje para la campaña electoral.



“No podemos pretender una oda a la dulzura, pero sí podemos pretender un tránsito respetuoso y tolerante”, dijo el je-fe de Estado en el estrado central del Antel Arena. Vázquez pidió “honrar las tradiciones” que la sociedad uruguaya ha construido.



El presidente había mantenido un perfil más bajo luego de su último Consejo de Ministros abierto realizado en febrero en Pueblo Centenario. Pasaron 80 días para que el mandatario reapareciera públicamente.



Lo hizo en Colonia al inaugurar un hospital y allí volvió a hablar con los medios de comunicación. La oportunidad le sirvió para criticar con ironía las propuestas electorales del blanco Sartori.



“Capaz que también se puede proponer hacer todas las calles en bajada o que de las canillas salga leche. Por proponer, se puede proponer, ahora, crear 100.000 puestos de trabajo, nuestros gobiernos crearon 300.000 puestos de trabajo, así que es posible”, comentó a los medios.



Ayer participó del acto del Día del Ejército, pero no habló.

MINISTRO DE INDUSTRIA Guillermo Moncecchi

Fue el subsecretario de Industria durante la gestión de Carolina Cosse y la subrogó en el cargo cuando esta renunció al cargo para candidatearse a la Presidencia. Forma parte de una nueva lista frenteamplista (Lista Amplia) que fue presentada en sociedad el viernes pasado por un grupo independiente de frenteamplistas que apoyan la candidatura de Carolina Cosse.

MINISTRO DE TRABAJO Ernesto Murro El expresidente José Mujica lo postuló como aspirante a precandidato del Frente Amplio y, si bien se tomó en serio la propuesta, terminó bajándose antes de que se definieran los precandidatos oficialistas. No deja pasar oportunidad para asegurar que un posible triunfo de la oposición en las elecciones implicará un retroceso en cuanto a los logros obtenidos por el FA.