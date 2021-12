Ministros presentaron la Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos consolidando una política nacional en materia de cambio climático", destacó el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la presentación oficial de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay, instancia en la que participó el presidente Luis Lacalle Pou, y otros integrantes del gabinete.

Por su parte, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señaló que espera que "la recuperación económica que está en marcha, que es vigorosa, pueda unir por un mayor crecimiento, creación y calidad de empleo, con una inversión que tenga impacto positivo y medible en los aspectos climáticos".

Si bien el aporte de Uruguay al cambio climático es "marginal", con un 0,004% de las emisiones, el país "está demostrando acción tras acción su compromiso con la acción climática", aseguró el secretario de Estado en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.



Los dos elementos "centrales" del plan hacia 2050 presentado este lunes son la "adaptación" y "mitigación".

"Uruguay es un gran afectado del cambio climático", destacó Peña, puntualizando que en el estudio hay proyecciones hacia finales del siglo XXI de un aumento de temperatura en Uruguay de entre 1,5 °C y 3 °C. Además incluyó entre los efectos olas de frío, calor y ciclones, entre otros.



Peña se refirió al caso del transporte, donde se concentran gran parte de las emisiones y donde se buscará la "transición" a vehículos eléctricos e hidrógeno con el objetivo de reducir en 2050 del 50% las emisiones del sector energía.



En otro orden, el ministro destacó el compromiso de "seguir generando mayor producción de alimentos para el mundo" pero sin generar más emisiones, de "manera responsable con el clima y el medio ambiente. "Una vez más, Uruguay demuestra que no es parte del problema, es parte de la solución", remarcó Peña.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, destacó esta estrategia. "El sector agropecuario, por un lado es el mayor responsable de las emisiones, por sus propias características (...) somos el único sector que captura carbono de la atmósfera a través de la virtud de la fotosíntesis o la captura de carbono en el suelo", señaló.



El secretario de Estado enfatizó que con este plan se busca tener una actividad agropecuaria "sustentable, amigable con el ambiente y que pueda contribuir a las estrategias nacionales".



"Generar procesos productivos sustentables también es una oportunidad en un mundo que está mucho más sensible a capturar la posibilidad de un valor agregado ambiental que cada vez más consumidores están dispuestos a remunerar", añadió en esa línea Mattos.



A su turno, el ministro de Industria Omar Paganini, señaló que con este plan se buscará la inversión en "almacenamiento de energía renovables" para cuando no se dispone de energía, y que se estima sean "razonablemente accesibles en el mediano plazo".



Se refirió también a la segunda "transformación energética", que buscará atacar al 37% de toda la matriz energética que "todavía depende de los fósiles", de los cuales dos tercios provienen del transporte. En ese sentido, dijo que el gobierno nacional está "decidido en promover el uso de la electricidad en el transporte" tanto en el transporte público y particular.



La ministra de Economía comenzó señalando que este paso que da Uruguay "constituye un hito para la política climática de Uruguay". Puntualizó que este plan se vincula con Economía por una política de incentivos y subsidios del que participa su cartera. "Este es un trabajo interministerial, que lidera el Ministerio de Ambiente, pero donde todos los ministerios estamos involucrados", expresó.



"Es necesario medir el impacto macroeconómico para llevar adelante y lograr estos objetivos", aseguró Arbeleche, quien luego destacó que "no hay una política ambiental y económica que solamente coordinan", sino que es "mucho más que eso porque están absolutamente entrelazadas".



Recordó que en la Rendición de Cuentas se incluyó un impuesto a la emisión de CO2 en las naftas. "Se trata de reconocer parte del impuesto del Imesi, parte del esfuerzo que hace el consumidor, reconocerlo en este impuesto que es el primero en nuestro país", dijo.



"Lo que se viene es que el mundo va a poner un precio al carbono, y tenemos que estar y estamos a la vanguardia en este tema, adaptando nuestros productos para que sigan siendo competitivos y adaptándonos a las preferencias, y diría prontamente exigencias, que ponen los consumidores", remarcó Arbeleche.



Por otro lado, señaló el impacto de una mejor política medioambiental en el financiamiento internacional que accede Uruguay. "Nuestro objetivo es que al tener una mejor conducta en lo ambiental el país pague menos interés, sea más barato el costo de financiamiento del país, y a la inversa", expresó la ministra.

"Es necesario y posible transitar hacia una economía neutral en carbono y esto se puede hacer sin comprometer nuestro potencial de crecimiento y de competitividad", remató su mensaje Arbeleche.



Antes de finalizar el evento, que fue transmitido en vivo por YouTube, Peña destacó que la imagen de varios ministros hablando en conjunto sobre una política acordada y de largo plazo "no es común y difícil que se pueda dar en muchos países del mundo".