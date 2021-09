"Es ministro porque se produjo una desgracia", dijo Bonomi sobre Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro del Interior y actual senador, Eduardo Bonomi, dijo este martes que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llegó a ser secretario de Estado producto de una “desgracia” provocada por el fallecimiento del exministro Jorge Larrañaga por lo que "agarra una situación que no controla".

“El ministro Heber es ministro porque se produjo una desgracia. Él no discutió el presupuesto, él no programó el plan que se llevó adelante en cárceles, lo heredó (…) le pidieron que mantuviera a las mismas autoridades que había en el período de Larrañaga. Entonces agarra una situación que no controla. No tiene el presupuesto que quizá hubiera querido él, y lo sacan de un ministerio, que me parece que se encontraba más cómodo que en este”, dijo Bonomi en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



“Creo que la relación con la Policía es diferente que la que tenía Larrañaga”, agregó.

Bonomi también se refirió a la fuga de reclusos en diversas cárceles de Uruguay, y especialmente a la fuga del ex Comcar del preso Hugo Pereira, quien fue recapturado casi dos semanas después de haberse escapado, y que será uno de los principales motivos que se tratarán hoy en la interpelación al ministro Heber en la Cámara de Diputados.



"La fuga y la situación de cárceles es compleja y es difícil ubicar las responsabilidades (...) Muchos guardias dejan hacer, entonces se producen problemas y es difícil el control, es un proceso largo", dijo y agregó que "cuando aparecen estas cosas, más que la fuga (de Pereira), más que la responsabilidad del ministro, me preocupa las informaciones que dio el ministro de lo que había pasado", concluyó Bonomi.

El ministro Luis Alberto Heber afrontará la segunda interpelación como jerarca de este gobierno, y también en cuestión de pocas semanas. La primera fue el 18 de agosto, cuando ya ocupaba la cartera de seguridad, pero asistió al Senado temporalmente como ministro de Transporte, para responder por el acuerdo alcanzado en el puerto con la empresa Katoen Natie, por el cual se extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores (TCP) por 50 años más.



Ahora, Heber vuelve al Parlamento para explicar las “contradicciones” de sus declaraciones en torno a la fuga y recaptura del preso Hugo Pereira, y a partir de allí abordar la crisis del sistema carcelario, junto con la situación de secuestro y tortura a la que fue sometido un preso por otros reclusos en el exComcar.