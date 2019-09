El ministro Murro hoy a Diputados llamado por el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En lo que se espera que sea un áspero debate, la Cámara de Representantes se reunirá esta tarde para escuchar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sobre la negociación colectiva y las recomendaciones que la OIT hizo al gobierno.

Esta comparecencia se da en el marco de una relación muy complicada entre el ministro y los partidos políticos de la oposición, que lo responsabilizan de hacer campaña en su contra con vistas a la elección nacional del mes próximo.



Por eso, la reunión plenaria de Diputados estará picante. La comparecencia será en régimen de Comisión General, por lo que no supondría consecuencias políticas para el secretario de Estado. La instancia fue planteada por los legisladores oficialistas, por lo que se habla de una “autoconvocatoria”.



“Se puede llegar a la conclusión de que esta convocatoria tiene una finalidad de carácter político y claras connotaciones electorales, porque estamos a cincuenta días de las elecciones nacionales”, comentó el diputado nacionalista Pablo Abdala respecto a la reunión de hoy.



La oposición critica a Murro porque dijo en radio Carve que “si gana el Partido Nacional no habrá más aumento de sueldos”. Y también afirmó: “Soy un ministro político y defiendo lo que hemos hecho”.



Al respecto, Abdala sostuvo que el ministro “recurre a la mentira y el engaño ante la eventualidad de perder el poder”.



Además el legislador de Alianza Nacional calificó de lamentable y reaccionaria las afirmaciones de Murro en cuanto a que, si el Frente Amplio pierde las elecciones, van a empeorar los sectores más débiles de la sociedad.



Uno de los asuntos que Murro informará a Diputados es sobre su reciente reunión con la OIT. “El ministro, acorralado, mintió en la OIT. El gobierno no está dispuesto a modificar la ley (de negociación colectiva) porque nunca lo estuvo. Murro debería renunciar”, sostuvo el diputado nacionalista.