Ministro de Ganadería reclamó cambio en artículo de la Rendición de Cuentas

Tras su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que analiza la Rendición de Cuentas, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernando Mattos informó que pidió cambios a algunos artículos que fueron votados en la Cámara de Diputados.



El ministro destacó el pedido que realizó a los legisladores de la coalición para que no den apoyo a los artículos que refieren a la transferencia de fondos del Instituto Nacional de la Carne (INAC) a Rentas Generales.



Concretamente se trata de una iniciativa que fue votada en la Cámara de Diputados que plantea transferir a Rentas Generales el 0,1% de las exportaciones de determinados productos como carnes, menudencias y de animales en pie.



El jerarca informó en rueda de prensa que se planteó como sustitutivo para que ese mismo porcentaje – 0,1% – destinado a ciencia y tecnología sea definido “por el propio sector”. De esta según el ministro, no se dejría el “antecedente” de que parte de la recaudación vinculada a “determinado” producto se destine con este fin.



Hacerlo “constituiría una retracción” aseguró el jerarca quien agregó que no se cuestiona el destino de estos fondos, pero remarcó que a su entender hay un “avance” sobre las recaudaciones de la institucionalidad agropecuaria.



Al ser consultado sobre si este reclamo contemplan las demandas de la Asociación Rural del Uruguay, el ministro Mattos sostuvo que son “coincidentes” con las autoridades de la gremial que “comparten” que deben haber “ayudas” para la ciencia, pero se deberá encontrar “algún renglón” que permita destinar fondos sin afectar la recaudación de los institutos agropecuarios.



Sobre este aspecto el senador por el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, sostuvo que hasta el momento no se ha encontrado de dónde obtener más recursos pata destinar a la ciencia y la tecnología. El legislador sostuvo que le parece una “exageración” que se hable de detracciones, “no hay detracciones en Uruguay” aseguró además. Como ejemplo Sánchez puso la situación en Argentina donde, según indicó las detracciones corresponden a un 30% de las exportaciones.



Por otra parte destacó que invertir en las áreas de ciencia y tecnología va a permitir que se logren mejoras en las capacidades productivas las cuales van a “redundar” en mejores productos que, por otra parte, facilitarán el acceso a nuevos y mejores mercados.