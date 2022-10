El ministro de Defensa dice que Uruguay "ejerce la autoridad" ante narcotráfico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró este lunes que Uruguay tiene previsto seguir en la línea de "ejercer la autoridad" ante el crimen organizado y el narcotráfico, a lo que remarcó la necesidad de tener protegido el espacio aéreo.



Así lo aseveró el secretario de Estado durante su participación en un desayuno de consulta organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).



García, que tituló su disertación "Tiempo de Gobierno" en alusión a la idea de que los integrantes de la coalición multicolor de cinco partidos deben centrarse en el gobierno y no en hacer "campaña (electoral) adelantada", abordó una amplio rango de temas.



García resaltó primero que, como le tocó un período "corto" a raíz de la pandemia, el gobierno debe aprovechar el medio mandato restante para sus políticas más ambiciosas: las reformas estructurales de la educación y del sistema de seguridad social.



Por otro lado, frente a temas en los que el crimen organizado acumuló titulares en la prensa local con dos casos sonados -el del ahora preso excustoio presidencial, Alejandro Astesiano, y el del narcotraficante prófugo Sebastián Marset-, García reafirmó que el gobierno tomó "todas las medidas necesarias".



"No vinculado a lo que pasa en otros países, a cada cual (como) 'Anton Pirulero' le corresponde su país. En el nuestro estamos dispuestos a hacer lo que estamos haciendo que es ejercer la autoridad. Defender a los uruguayos, garantizar su libertad y tomar todos los recaudos", apuntó.



Sin referirse a los casos de Marset, a quien Uruguay le facilitó un pasaporte que facilitó su escape, y de Astesiano, que trabajaba para una red delictiva desde la propia sede de la Presidencia, García remarcó así que el país tomó las medidas pertinentes e indicó que la seguridad de las fronteras y el espacio aéreo es clave.



"Se suele decir es mejor invertir en hospitales, en escuelas. Las sociedades como nuestras familias son complejas y hay necesidades múltiples y lo que tenemos que hacer los gobernantes es poner prioridades, pero saber que es tan importante la educación como la seguridad, que es patrulleros pero también seguridad de fronteras y espacio áereo", subrayó.



El ministro, duramente criticado por la compra de dos aviones Hércules al Estado español a fines de 2020, defendió así la importancia de invertir en radares y vehículos.



"¿Cómo se cuida nuestro espacio aéreo? con aviones y con radares ¿Cómo se cuidan nuestros recursos naturales en el mar? nadando no. Hay que invertir", concluyó.