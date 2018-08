Ministra Muñoz e intendente respaldan a directora de Cultura de Paysandú

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, trató de poner paños fríos a la polémica sobre la directora de Cultura de la intendencia de Paysandú, Cinthya Moizo.

En declaraciones al programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV, la ministra dijo que "de lo que se rescató" de la entrevista que la joven jerarca dio a Radio Felicidad a "la realidad", hay "un gran trecho". "Creo que es una mujer competente en lo que tiene que ver con la administración de una plataforma para que la cultura de un departamento salga adelante, una mujer graduada en gestión cultural".



Moizo dio una entrevista el pasado fin de semana, en la que no supo contestar cuándo Uruguay celebra su independencia ni qué se juró un 18 de julio, entre otras preguntas.

​La jerarca también se había referido al gabinete de Mauricio Macri como "la porquería que gobierna" a Argentina, y que los argentinos no merecían tener un gobierno así. Sobre este tema, Muñoz consideró que "no es el término apropiado" para referirse a un presidente.



La ministra señaló que el de Moizo es un caso en le que "una persona que ingresó hace poco en el cargo, dice algo entre dos o tres, que piensa que va a quedar entre dos o tres y después se amplifica y todo el Uruguay lo habla".



Además, manifestó que "de los hermanos argentinos hemos tenido presidentes de por lo menos dos partidos que nos han generado problemas" y que actualmente existe un "muy buen relacionamiento" entre los gobiernos de Uruguay y Argentina.

Apoyo del intendente

El intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, salió a respaldar a su directora de Cultura. "No puedo condenar a la directora (de Cultura) porque haya cometido ese error", dijo en declaraciones recogidas por El Telégrafo.



Caraballo expresó que "notoriamente se trata de un error; no quedan dudas, no hay doble lectura. Ningún funcionario público en general, pero la directora de Cultura en particular, puede ignorar cuales son las fechas patrias”, pero "cuando la convoqué fue por el potencial que tiene de poder ayudarnos a transformar a Paysandú en el epicentro de la región, que la agenda de cultura tenga al departamento en el centro y eso lo estamos haciendo con creces".



En el ping-pong de preguntas que se le hizo a Moizo una pregunta fue sobre qué decía de Caraballo. La directora de Cultura planteó que espera que sea presidente de la República.



Los ediles del Partido Nacional en Paysandú pidieron que se convoque a una sesión extraordinaria para debatir las repercusiones de los dichos de Moizo.