La ministra favorita: Cosse fue la más expuesta en la Presidencia

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Una visita a China, el lanzamiento de los ómnibus eléctricos, la robotización del trabajo, la inestabilidad en la región, el Antel Arena y un largo etcétera; cualquiera de estos pretextos puso a Carolina Cosse en los titulares del sitio web de Presidencia. No solo eso: la colocaron como la ministra más mencionada en 2018, con 40 apariciones en los títulos, casi duplicando a su seguidor Danilo Astori.

Cosse, que el martes dejó el Ministerio de Industria para dedicarse a la campaña electoral del Frente Amplio, era "una más del montón" cuando Tabaré Vázquez asumió su segundo mandato. En su primer año al frente de la cartera de Industria, la ingeniera apenas había figurado en siete titulares del portal presidencia.gub.uy.

Por aquel entonces, Astori, Ernesto Murro y María Julia Muñoz —en ese orden— habían sido los más mencionados. La alta visibilidad de los ministros de Economía y Trabajo se mantuvo durante los siguientes años; quizás por la lógica de un país en el cual el bolsillo y el empleo son los que mandan. En el caso de la ministra de Educación, vale recordar, el 2015 había sido el año del decreto de esencialidad de los servicios educativos.

Un estudio realizado por El País y corroborado por al menos dos empresas de análisis de datos demuestra que, coincidiendo con su postulación a la precandidatura presidencial, Cosse fue levantando su exposición en el sitio oficial.

El salto más significativo se ha dado en la cantidad de noticias que publicó Presidencia y que la mencionan: pasó de 62, menciones al comienzo de la administración, a 148 este último año. Pero el impulso más visible fue en los titulares. Sucede que, según la definición del sociólogo argentino Eliseo Verón, el titular es la puerta de entrada a una información y a "un discurso político".

Para José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia, no hay intencionalidad alguna en la cobertura que hace la web oficial "más que el de cubrir una actividad". Según el jerarca, su equipo "cubre todas las actividades de los ministros y del gobierno acorde a las posibilidades".

El presidente Tabaré Vázquez y sus hombres de confianza aún no se han pronunciado a favor de ninguno de los precandidatos del Frente Amplio a la Presidencia. En el caso del mandatario tampoco debería hacerlo, según mandata la Constitución, pese a que en el historial electoral fue claro el apoyo del expresidente Julio Sanguinetti a Enrique Tarigo primero, y a Luis Hierro López después; de Luis Lacalle a Juan Andrés Ramírez; de Jorge Batlle a Guillermo Stirling; y del propio Vázquez a Astori.

Para el caso de Cosse, la exministra recibió el respaldo explícito del MPP, sector al que había estado vinculada por su participación en el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El ascenso.

Hace exactamente un año, Cosse estaba de viaje por China. Aquella visita le valió seis titulares que la mencionaban en menos de una semana. Luego, la intensidad de las publicaciones fue disminuyendo, aunque se mantuvo con presencia hasta fines de marzo. En agosto, justo cuando oficializó su precandidatura, la exsecretaria de Estado retomó la visibilidad.

Es así que durante el último tramo de año se la vio hablando de todo: de UPM, de la situación de la empresa Pili, del programa "Yo Estudio y Trabajo", de la coyuntura económica de Argentina, de las gerencias de UTE, de la transformación digital, el Antel Arena, y así...

La inauguración del recinto cerrado multipropósito, como le llaman al arena inaugurado en noviembre, le ha dado a la precandidata una visibilidad aún mayor. En dos meses hubo 10 notas en presidencia.gub.uy que la mencionaban a ella y al proyecto de Antel.

En todos los casos Cosse ha defendido el proyecto y bajo esa lógica están narradas las notas: que "la agenda de eventos superó las expectativas", que es el complejo de este tipo "más avanzado en América Latina" o que "costó 1.787 dólares por metro cuadrado, a diferencia de similares de otros países con valores de entre US$ 2.064 a US$ 16.000".

Durante enero de este 2019, Cosse se tomó unos días de licencia y luego renunció al ministerio. ¿El resultado? Ese mes dejó de ser "la favorita".

Danilo Astori, la lenta caída del jerarca estrella

En Uruguay no existe el cargo de primer ministro, pero algunos bromean con que ese título bien podría caberle al ministro de Economía, Danilo Astori. Es que quien ocupa ese rol maneja algunas de las decisiones más relevantes para la dinámica de un país que no tiene que ocuparse de una guerra, de un narcoestado o de constantes terremotos. Tanto es así que se dice que Economía es una cartera que "no se negocia" en un gobierno de coalición. Tal vez sea eso, más su alto perfil, lo que ha llevado a que Danilo Astori haya sido el ministro con mayor visibilidad durante los dos primeros años de este gobierno. Incluso durante ese tiempo ha sido el que más figuró en titulares, con una distancia significativa sobre el resto. Pero en 2017 y, en especial, en 2018 su protagonismo cayó. Si se miran todas las notas, este último año hubo siete ministros que tuvieron mayor visibilidad que Astori —incluyendo a Enzo Benech, quien había debutado con secretario de Estado ese año. El que ha tenido una performance más estable y con alta exposición ha sido Ernesto Murro. El ministro de Trabajo y Seguridad Social figura en 505 notas publicadas por presidencia.gub.uy en lo que va de la actual administración. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, fue, en cambio, la que logró menor exposición: acumuló 239 notas.