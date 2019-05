Ministra Eneida De León dice que elegirá uno por uno a quién otorgará un aumento salarial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Vivienda, Eneida De león, resolvió aprobar aumentos salariales para una serie de funcionarios de su cartera. Los incrementos son por hasta $ 20 millones en total. ¿Quiénes recibirán dinero? Los funcionarios con sueldos más bajos y “que tuvieran una actitud perfecta”. Así lo explicó la jerarca de gobierno. Y, ¿quiénes serán los beneficiados? “Lo voy a decidir yo con nombre y apellido”, enfatizó la funcionaria.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se convirtió en una dependencia del Estado clave en estos tiempos. Es que de ella depende una serie de trámites fundamentales para las negociaciones que el gobierno mantiene con la empresa finlandesa UPM.



Las autorizaciones ambientales que emite la Dinama son vitales para que la multinacional termine de confirmar la segunda planta de celulosa en Uruguay. Se trata de la inversión récord en el país.



A comienzo del 2019 la ministra De león suspendió todas las licencias de aquellos funcionarios encargados de trabajar en alguno de los trámites vinculados a la inversión de UPM o el ferrocarril central.



La decisión desencadenó un conflicto sindical. Los trabajadores resolvieron suspender la emisión de autorizaciones ambientales como forma de protesta.

Protestas contra UPM en Día del Ejército. Foto: El País

A partir de allí se instaló una mesa de negociación, por condiciones laborales y salario.



El miércoles la ministra dijo a Subrayado de Canal 10 que los reclamos fueron de funcionarios con sueldos altos.



“Un sueldo de más de 100 mil pesos es un sueldón”, en la actividad pública. “Hubo una especie de chantaje, no trabajamos no hacemos nada si no... y se asociaron al gremio. Antes no estaban porque no les convenía. Yo lo que hice fue dar instrucciones que íbamos a darle dinero a los que ganaran menos. Puse un límite”, detalló la jerarca.



De León puntualizó que luego decidieron emitir un decreto para destopear los sueldos. “A los que tuvieran una actitud perfecta. O sea que los que cumplen con su trabajo por encima de lo que les corresponde, posiblemente tengan un aumento. Y lo voy a decidir yo con nombre y apellido”, afirmó la ministra de Vivienda.

El decreto fue firmado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, la ministra de Vivienda, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. El texto explica que se necesitaba “tomar medidas para asegurar que la remuneración de los profesionales y técnicos del Ministerio (de Vivienda)” sea “competitiva con el mercado laboral y evite la pérdida de recursos humanos especializados” en el Estado.



La norma difundida públicamente a través del Diario oficial fue firmada el 13 de mayo de este año. Al día siguiente, el 14 de mayo, el Ministerio de Vivienda dio la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM y para su zona franca.



Los aumentos salariales que los funcionarios recibirán por concepto de “partida especial” no podrán superar el total nominal de $ 137.393 a valores vigentes al 1° de enero de 2019. Dicho monto se actualizará en la oportunidad y condiciones en que se ajusten los sueldos de la Administración Central.



Para que un empleado pueda ser elegido por la ministra para gozar del aumento salarial “los funcionarios deberán cumplir las tareas especiales encomendadas con alta especialización, responsabilidad especial, máxima dedicación y permanencia a la orden, perdiendo el derecho de percibirla una vez que dejaran de cumplirlas o fueran desafectados de las mismas”.



El Poder Ejecutivo espera la respuesta de UPM desde Finlandia sobre la inversión de la fábrica en las próximas semanas.