Ministerio de Trabajo interviene por crisis en la ex Urreta

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) buscará una instancia de diálogo el próximo lunes luego de que 11 trabajadores de la Cooperativa Fuente Salto (Cofuesa), ex empresa Urreta fueran enviados al seguro de paro en momentos en que la misma suspendió su producción.

La distribución de los productos de la ex Urreta -jugos y agua- pasará a manos de un tercero, lo que provocó el envío al seguro de paro de los trabajadores que se desempeñaban en esa tarea.



El lunes 22 se producirá una instancia de diálogo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), según informó Montevideo Portal.



El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira dijo la semana pasada a El País que se trata de una “marca emblemática” y que el sindicato ya negociaba con la Dinatra por la situación de la empresa.



“En medio de las negociaciones y dentro del marco de acuerdo de los 45 días la empresa bajó la cortina, le otorgó la distribución a otra empresa y enviaron a todos los trabajadores al seguro de paro”, dijo Ferreira, según informó el viernes el Pit-Cnt en su sitio web.



El dirigente sindical señaló que la FOEB mantendrá una serie de reuniones con el Instituto Nacional del Cooperativismo y con otros actores “para que estos trabajadores puedan formar una cooperativa y desarrollar su trabajo de distribución con algunas otras empresas de Salto”, señaló.



Ferreira que también ocupa un lugar en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, manifestó su preocupación por la desocupación en Salto. De acuerdo a las cifras de la propia Federación, el desempleo ronda el 20% “aunque cuando uno camina por la ciudad eso no se nota, hay mucho movimiento aunque tal vez se deba a que en Argentina también están de vacaciones” y eso haya contribuido al arribo de turistas. “La ciudad de Salto no parece estar en crisis”, aseguró el dirigente de la bebdida.