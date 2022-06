Ministerio del Interior contratará más policías con recursos de la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay detalles porque aún hay mucha tela para cortar, pero en la cúpula del Ministerio del Interior se generaron expectativas luego de que el Poder Ejecutivo confirmara que el incremento de gasto que habrá en esta Rendición de Cuentas tiene a esta cartera -junto al sector de la educación- como uno de los objetivos prioritarios a atender en esta instancia presupuestal.

Así fue confirmado en las últimas horas por parte del equipo económico a las autoridades ministeriales, y transmitido al mismo tiempo a legisladores de la coalición de gobierno, tal como informó El País en su edición de ayer. “Tenemos solo un sí”, se limitó a decir una autoridad de la secretaría.



El contexto en que se da este compromiso no es otro que el de semanas complejas para la seguridad, porque pese a la baja de la mayoría de los delitos está habiendo un repunte de los asesinatos, lo que preocupa especialmente al ministro Luis Alberto Heber, que ayer se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas, y que el martes próximo será interpelado en el Senado por el Frente Amplio.

Por eso, aunque en la cartera no quieren hacerse grandes ilusiones, hay optimismo en que sean atendidas algunas de sus necesidades presupuestales más urgentes. Una de ellas ya fue anunciada por Heber semanas atrás: el aumento de los salarios de los funcionarios policiales, en el marco de una política iniciada por el fallecido ministro Jorge Larrañaga que busca respaldar a los uniformados de todas las formas posibles.



“Yo voy con una plataforma reivindicativa”, fue lo que dijo en concreto el ministro Heber en su momento al programa Santo y Seña de Canal 4. “Mi tarea es tratar de mejorar en todo al policía: (con) apoyo moral, apoyo político y, por supuesto, (con) retribuciones”, agregó entonces.



Pero no es solo esto. Fuentes políticas consultadas ayer por El País señalaron que en el marco del “muy buen diálogo” que hay hoy día con el equipo del Ministerio de Economía (MEF) se pedirá específicamente más recursos para llenar cerca de 2.000 vacantes que, pese a que fueron creadas por la Ley de Presupuesto, aún no fueron ocupadas porque la financiación no ha sido sencilla de ejecutar.



Lo que ocurre es que el artículo 200 de aquella norma encomendaba a la cartera de seguridad a generar esos puestos como efecto de la optimización de los recursos de la cartera o, más precisamente, como consecuencia de la “reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo”, además de con un porcentaje de la venta de inmuebles en desuso, entre otras cosas.

Sin embargo, las vacantes de 750 policías para integrar la Guardia Republicana, otros 750 para ser agentes y unos 500 para reforzar el Instituto Nacional de Rehabilitación no pudieron ser completadas, por lo que se pretende acelerar este proceso con una asignación directa de recursos.



Y salvo para el caso de los funcionarios que serán enviados a las cárceles, el objetivo de la cartera es incrementar el trabajo, sobre todo en patrullaje, otra de las apuestas de la actual gestión desde marzo de 2020.



Esto en lo que tiene que ver con personal, porque el ministerio que hoy conduce Heber necesita también comprar bienes materiales, hacer mantenimiento, e invertir en tecnología. Por ejemplo, se necesita dinero para renovar “sistemas se software” que se usan en la Policía Científica, además de adquirir más vehículos, pues otro problema que ya lleva varios años es el continuo mantenimiento que suele demandar la flota, que en muchos casos reduce sustancialmente la capacidad operativa de algunas jurisdicciones.

“Por lo que estamos hablando de tener más efectivos, aumentar los salarios, tener más autos, camionetas y motos, y actualizar la tecnología”, resumió una fuente.



Que así ocurra es además una inquietud de la coalición de gobierno, y diputados de la Comisión de Hacienda dialogaron al respecto con el director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco, en una reunión mantenida en el Parlamento este miércoles.