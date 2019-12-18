Ministerio de Trabajo convoca Consejos en consulta con nuevo gobierno

LA TRANSICIÓN

Son diez subgrupos cuyos convenios vencen en 2020.

nicolás gonzález keusseian

La transición comenzó a rodar ayer en la calle Juncal 1511 en donde funciona el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un día después de que el presidente electo Luis Lacalle Pou confirmara su gabinete.

El ministro designado de Trabajo, Pablo Mieres; el futuro subsecretario Mario Arizti y la designada directora general de Secretaría Valentina Arlegui, fueron recibidos por el ministro Ernesto Murro en un encuentro en el que se comenzaron a trazar los primeros pasos de la transición que durará hasta el 1° de marzo.

Durante la reunión, Murro dejó de lado las críticas que durante la campaña le realizó a la oposición y se mostró totalmente abierto al diálogo, indicaron fuentes políticas a El País.

Entre otros varios temas, Murro consultó al equipo entrante sobre la convocatoria a los Consejos de Salarios de diez subgrupos cuyos acuerdos vencerán en 2020. De acuerdo a información a la que accedió El País, se trata del Grupo 2 “Industria frigorífica”, Grupo 4 “Industria textil”, Grupo 13 “Transporte y Almacenamiento”, Grupo 18 “Servicios Culturales y Comunicación” y el Grupo 22 “Ganadería, Agricultura y actividades conexas”.

El secretario de Estado actual informó que acordó con Mieres y su equipo en que será la actual administración quien encabece las negociaciones de los diez subgrupos con vigencia al 1° de enero de 2020.

Por su parte, Arizti señaló a El País que “fue correcta” la decisión del secretario de Estado en asumir la responsabilidad con respecto a estas negociaciones así como en consultarlo con el gobierno entrante.

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa ayer según indicaron fuentes políticas a El País fue el avance de las obras de la segunda planta de UPM en el país, la compleja situación que atraviesa el sector citrícola, la ley de gestión integral de residuos y acerca de los cambios que la administración de Tabaré Vázquez envió al Parlamento para modificar la ley de negociación colectiva tras la que-ja presentada por las cámaras empresariales ante la Organi-zación Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre este último punto, el futuro ministro dijo al término del encuentro que “en principio parecería haber ahí una base interesante para responder a las observaciones”.

Mieres dijo que “empezamos el diálogo, recibimos documentación, un informe sobre lo que de alguna manera es lo actuado por la cartera y las cuestiones que están en la agenda para adelante”. La transición continuará este viernes cuando ambos equipos vuelvan a reunirse.