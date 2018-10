El millonario que entreveró todo

Su cuenta bancaria tiene varios millones de dólares. Es dueño del cuadro de fútbol Sunderland, y en Uruguay empezó a ser conocido cuando fundó su empresa Union Agriculture Group (UAG). La firma logró un crecimiento inusitado para el mercado local al punto de convertirse en la firma privada con más campos del país. En 2015 se casó con una joven rusa, Katia Ribolovleva, heredera de más de 10.000 millones de euros. Su suegro es el magna-te Dmitri Ribolovlev, quien tiene una relación de amistad con el líder Vladímir Putin. Vive entre Nueva York, Suiza y París. Pasa poco tiempo en Montevideo pero está en contacto permanente con Uruguay. El joven empresario Juan José Sartori, de 37 años, tiene una nueva ambición: convertirse en el presidente de la República de Uruguay por el Partido Nacional.

Pero el periplo para llegar a eso no será fácil. Antes deberá sortear una interna blanca que —primero— lo habilite como precandidato —y segundo— logre destronar a los históricos sectores nacionalistas que lideran las encuestas.

El jueves 11 el semanario Búsqueda publicó en base a fuentes políticas que el empresario Juan Sartori había confirmado su intención de competir en la interna del partido.

El hecho generó la rápida reacción de varios dirigentes de Alianza Nacional —grupo que lidera Jorge Larrañaga como precandidato— quienes manifestaron su desacuerdo con que un joven que no ha militado nunca en el partido sea habilitado por el directorio para competir.

"Sartori Candidato? Quién es? Dicen q un exitoso millonario, desconocido para mí. Bienvenido a la política todo el q llegue con vocación de servicio público y de buena fe. Confieso q siendo Director del PN y militante desde hace 38 años, no se quién es, ni q piensa, ni si es blanco", escribió el diputado Jorge Gandini en su cuenta personal de la red social Twitter el jueves mismo.

Sartori Candidato? Quien es? Dicen q un exitoso millonario, desconocido xa mi.

Bienvenido a la política todo el q llegue con vocación de servicio público y de buena fe.

Confieso q siendo Director del PN y militante desde hace 38 años, no se quien es, ni q piensa, ni si es blanco. — Jorge Gandini (@jorgegandini) 11 de octubre de 2018

Según confiaron dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, y del Frente Amplio, la empresa que fundó Sartori aportó financiamiento para la campaña electoral pasada de los tres principales partidos.

Este año Sartori decidió afiliarse como blanco, comentó a El País una persona de su círculo íntimo. Tiene decidido correr la carrera electoral y lo hará apoyado por una vieja agrupación blanca.

"Es un muchacho que siempre se identificó con el Partido Nacional. Es verdad que nunca militó, pero su ideología es blanca", comentó la fuente que está en permanente contacto con Sartori.

No anunció su candidatura, pero le llueven críticas dentro del Partido Nacional By EL PAIS No anunció su candidatura, pero le llueven críticas dentro del Partido Nacional MIRA TAMBIÉN No anunció su candidatura, pero le llueven críticas dentro del Partido Nacional

El joven empresario actualizó su perfil de la red social Facebook hace un par de meses. En la imagen de portada eligió la bandera de los blancos blanca y celeste, con una silueta del líder Wilson Ferreira en su conocida pose con los dedos haciendo la "V" de la victoria a la vuelta del exilio.

Sartori viene trabajando en su candidatura desde hace varios meses. Contrató asesores internacionales y trabaja con un equipo de la consultora de opinión Gallup.

Recientemente le comentó su intención de candidatearse al expresidente José Mujica cuando se lo encontró en Venecia en la presentación de una de sus películas. "Hacés bien pibe. El país necesita sangre joven. Ojalá te vaya bien", le dijo Mujica a Sartori, recordó el allegado al empresario.

Uno de sus familiares dijo a El País que en el entorno familiar no estaban muy de acuerdo con que "se la juegue en política". Le dijeron que ese ambiente no es como el empresarial. Pero al ver su entusiasmo por recorrer el país, no insistieron en evitar su lanzamiento.

"Es increíble la energía que tiene para esto", dijo el familiar de Sartori, quien comentó que el empresario tiene en mente una campaña "bien distinta a lo que se ve en Uruguay. "Tiene cosas del primer mundo. Va a sorprender", dijo.

Es aficionado a la fotografía y se ha acreditado como reportero gráfico para los partidos de la selección uruguaya de fútbol en el Estadio Centenario por su empresa de comunicación: el portal Ecos.

Con UAG logró posicio- narse en el rubro agrícola como una de las firmas más importantes. Sin embargo en los últimos años ha tenido problemas económicos y el último balance conocido es- ta semana dio perdidas por US$ 8.993.044.

A su vez tiene deudas por US$ 69.277.779; de estos US$ 49.493.630 estaban vencidos (es decir, venció el plazo sin que se hubieran pagado). Parte de ellos son con el Banco República, quien lo había catalogado como "deudor irrecuperable". Sin embargo la empresa ya inició una renegociación de la deuda para pagar sus obligaciones.

La figura de Sartori hizo mucho ruido en la interna blanca. Los dirigentes no tienen mucha información sobre su estrategia ni sobre sus aspiraciones. Ahora están en la disyuntiva y en reuniones informales se habla de él. La duda pasa por si se lo habilita para que sea precandidato o se tranca su lanzamiento.

Quienes argumentan sobre la segunda opción dicen que tiene que haber una señal en el Partido Nacional para que no cualquiera llegue con paracaídas y haga lo que quiera. Que para ser candidato tienen que tener "sangre blanca". Otro grupo de dirigentes entiende que si se obstaculiza su lanzamiento, el partido podrá ser acusado de sectario.

Lo cierto es que una candidatura con poco apoyo y menor caudal electoral al momento, se calzó en las charlas de los blancos que sueñan con llegar al gobierno en 2020.