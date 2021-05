"Los militares son especialistas en jugar a la mosqueta", dijo integrante de Familiares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se refirió a los documentos hallados en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo, una unidad que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974, y dijo que "los militares son especialistas en jugar a la mosqueta".

En diálogo con "Informativo Sarandí" (radio Sarandí) señaló que aún no terminó de leer todo el material, pero aclaró que ya tiene "una opinión formada".

Según Patiño, "en cuanto a la búsqueda de desaparecidos no hay prácticamente nada" y "lo que puede aportar es información general". En ese sentido, destacó que "hay mucho información que está repetida".

Consultado acerca de por qué aparecieron estos documentos recién en 2021, opinó: "Ahí hay una constante que es que los militares son especialistas en jugar a la mosqueta. Con esto de que los documentos nos han pasado de un lado para el otro de forma increíble. Esto es una jugada. Yo no puedo responsabilizar al gobierno de lo que le entregan entonces hay cosas que son por sentido común. Nadie puede creer que después de 40 años hayan dejado una caja y nadie se dio cuenta que estaba ahí y qué contenía".

Respecto a los motivos que tendrían los militares para recién dar a conocer esta información ahora, contestó: "Tendría que especular y nosotros tratamos de trabajar sobre base de documentación".

"No tengo elementos para decir que esto lo que busca es tal cosa. No tengo elementos. Tendría que estar muy empapado en la relación del gobierno con los militares hoy día y saber detalles que no los sé. No puedo decir que es por tal cosa o tal otra", sumó.

El pasado martes en la Torre Ejecutiva el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, entregaron al fiscal de Corte, Jorge Díaz, archivos de actividades de inteligencia y operativos militares en dictadura. Además, luego se reunieron con autoridades del Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Dichos archivos de la dictadura incluyen documentos sobre Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.



García: "Hoy tenemos más información que ayer"

Por su parte, el ministro García aseguró este jueves en "Desayunos informales" (Canal 12) que la intención de su cartera es divulgar todo dato e información que se consiga respecto a la dictadura.

"El compromiso siempre fue poner a disposición toda la información que surgiera. Esto no debería sorprender porque es coherente con lo que se ha hecho este año y dos meses", remarcó.

García también hizo hincapié en que "es la primera vez en la historia" que tras pasar la documentación a las autoridades, los archivos van directamente "a los uruguayos" y "sin intermediarios".

"Los hechos hablan. Esto es un hecho que tiene una relevancia importante porque se encuentra y hoy hay más información que ayer. Aparte aquí está el funcionamiento estricto a pie cumplido a la Constitución. Está jugando desde el primer escalón que lo encontró y se disparó un procedimiento constitucional, sencillo, humilde, pero muy republicano. Porque pueda parecer natural, me parece que hay que destacarlo", subrayó.