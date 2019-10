Militantes piden apoyo a Manini: "Basta a que la corrupción siga manipulando a la Justicia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

#ApoyemosAManini es el hashtag (o etiqueta) propuesto para respaldar al candidato por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos quien deberá comparecer ante la Justicia este jueves a las 14:30 horas.

"Hoy 3 de octubre le decimos basta a que la corrupción continúe gobernando y manipulando a la Justicia uruguaya", dicen en un video publicado a través de una de las cuentas de Twitter de Cabildo Abierto.



"Hoy le decimos basta a que los medios de comunicación sean cómplices del desvío y la tergiversación de las noticias", añade el mensaje.



En el video convocan a que los votantes de Manini cuelguen la bandera de Cabildo Abierto y se reúnan en las sedes como muestra de apoyo, algo que el propio candidato ya había pedido también a través de un video publicado en la misma red social.

Por la Justicia y la dignidad hoy #RespaldoAManini pic.twitter.com/CTK30lray4 — Cabildo Abierto - Mov.Social Artiguista (@MSArtiguista) October 3, 2019

"Hoy más que nunca luchamos por la Justicia y por la verdad. Luchamos por la dignidad y por la familia. Hoy #RespaldoAManini", finaliza el mensaje.



En el video publicado por el candidato el martes le pidió a sus votantes que no vayan al juzgado.“Este 3 de octubre les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la Justicia. No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida”, indicó.



El ex comandante en jefe del Ejército es investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli por no haber denunciado a la Justicia penal que el militar retirado José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal Militar que en 1973 hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Eduardo Gomensoro en el río Negro.