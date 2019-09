Militancia, política y Mickey: una tarde afuera de la Expo Prado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo sucede en una sola cuadra. Los partidos políticos están instalados afuera de la Expo Prado con puestos, con banderas, con parlantes, con carteles, con música, con remeras, con pegotines, con gorros y con folletos. La avenida Lucas Obes, entre Hermanos Ruiz y Buschental, es un gran túnel de militancia. Y también de personas que están allí solo trabajando.

Es domingo por la tarde y, aunque el día está gris y frío, en la Expo Prado hay movimiento. Al menos más del que ha habido durante la semana. Es el primer fin de semana del evento que cada año trae el campo a la ciudad y es, a poco más de dos meses de las elecciones nacionales, un punto estratégico para la política. Y todos aprovechan la ocasión. Algunos militantes, como los del nacionalista Juan Sartori, se instalaron allí desde el miércoles, el primer día de la Expo. Otros prefirieron esperar al fin de semana para poner sus puestos.



Desde la entrada principal de la Expo y hasta la otra esquina no hay un solo espacio libre. Y aunque los puestos están ordenados por partidos, también hay zonas en las que todos se mezclan, sobre todo por los jingles, por la música y las banderas partidarias.

Allí, en la entrada, lo primero que se ve son tres chicos con una bandera de Ernesto Talvi colgada sobre los hombros. Y al lado una mesa con folletos y un cartel que dice “Firme aquí. No al tren de UPM”. Marcos tiene una remera de la lista 9, que dice “Daniel Martínez presidente. Fernando Amado senador”. Él está allí por Amado: “Nosotros acá somos todos voluntarios. Lo que queremos es llevar a Fernando al senado”. Dice Marcos que el día viene tranquilo, que no ha habido ningún problema con los militantes de los otros partidos.



Es que, como dice un militante de la lista 404 del Partido Nacional, hace mucho que ya no hay una gran rivalidad entre los partidos políticos: “Acá somos todos iguales, somos todos militantes, solo que cada uno milita para un partido diferente. Esto de estar todos juntos en la misma cuadra por ejemplo con Peñarol y Nacional no lo podes hacer, pero acá va todo tranquilo, con respeto siempre”.

Estrategia.

Al lado de los militantes de Martínez y Amado están los de Cabildo Abierto. Ellos prefirieron ir solamente el fin de semana y, a diferencia de los demás, cambiaron de postura: en vez de acercarse a la gente a entregarles un folleto del partido, dejan que la gente que quiera se acerque. “Nosotros preferimos no atormentar a la gente y solamente marcar presencia. Si quieren, se acercan a charlar”.



Es mucha la información que hay en una sola cuadra: a cada paso hay un nuevo puesto y una nueva bandera y una nueva canción. A cada paso se mezclan los colores, los jingles y los militantes.



Después de Cabildo Abierto sigue el Frente Amplio (FA) con una mesa llena de banderas, llaveros y pegotines. “Acá somos todos militantes. Venimos porque realmente creemos en lo que hacemos”, dice una de ellas, con una bandera del FA colgada sobre los hombros.



“Nos vinimos el fin de semana y nos vamos turnando entre todos. Hay un grupo de jóvenes militantes que apoyan mucho, nos hacen sentir muy orgullosos”, agregó.

También está el Partido Independiente y el sector colorado de Gustavo Zubía, con un puesto lleno de banderas que dicen, bien grande y en rojo, “La 9007, la lista del ex fiscal”.



Al llegar a la esquina de Lucas Obes y Buschental están los distintos sectores del Partido Nacional. El Espacio 40, liderado por el senador Javier García, y la lista 404, perteneciente al sector Aire Fresco, están al lado.



Y un poco más lejos se ven los carteles del sector de Juan Sartori, con gorros, banderas, llaveros y libros de su líder. Ellos han estado allí toda la semana. “Nosotros nos pasamos bailando todo el día”, dicen. Y cuentan que se turnan con los de la 40 para poner la música. “Porque cuando nosotros poníamos algo, ellos ponían otra cosa con el volumen más alto, así que ahora decidimos turnarnos”. En el medio de toda esa nube política están los vendedores de maní y de garrapiñadas, los que venden globos con forma de Mickey, Minie y Toy Story, están las familias que llegan a la Expo, las bombachas, las botas y las boinas. También, en la vereda de en frente, hay una fila de activistas con carteles: “Paren de comer animales”, “Somos la especie en peligro de extinguirlo todo”, “Expo Prado = Abuso, esclavitud”.



Todo convive en un mismo tiempo: espacio gris, con niebla y con frío, en el que todo lo opuesto parece encontrarse, en el que Mickey se une con la política y con el olor a garrapiñada.