La militancia se fue de feria en busca de animar la campaña

El pregón con que se anuncian las ofertas en la feria quedó atenuado por una música de fondo que cada cinco años vuelve a sonar cambiando esa típica escena montevideana: son los jingles de campaña y la bullicio de los militantes al repartir listas.



El sábado, la feria de la calle Salto convocó a varios grupos de activistas que, con suerte dispar y solo separados por unos pocos metros, ofrecían la folletería de los distintos precandidatos. En la Corte Electoral cerró el viernes el plazo para presentar listas y hay sectores que aún no las tienen impresas, por lo que no empezaron a repartirlas. A un mes de las internas, el despliegue de los partidos recién está tomando color.

Nelson, que trabaja para la lista 250 -sector que apoya al nacionalista Jorge Larrañaga-, milita porque está “muy interesado” en la política y porque quiere “un cambio”. Mientras cuenta que “los jóvenes se están acercando” a consultar más en estos días, un cincuentón le pregunta si tiene formularios contra la bancarización. “Me tienen paspado con eso”, se quejó el hombre, que no tuvo suerte con el pedido.



A pocos pasos de allí, representantes de la Vertiente Artiguista -que respalda al precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez- se dejaban ver portando sus banderas. Entre ellos destaca el exintendente de Montevideo, Mariano Arana y el presidente de la agrupación, Daoiz Uriarte.

El dirigente percibe que a esta altura de la campaña “hay gente despolitizada que no sabe ni siquiera qué se vota”, pero también rescató que “la gente tiene un gran respeto”. “Te das cuenta que cuando le acercás un volante, algunos te dicen con respeto que no, otros lo agarran pero sabés que lo van a dejar porque que no es lo que van a votar”, admitió.



“Recién ahora está arrancando a moverse”, valoró por su parte Juan, un militante del sector 430 del Partido Nacional. Su compañera Vanessa aseguró que esta campaña se está jugando más cerca de la elección a diferencia de otras en las que el movimiento ya empezaba en marzo. Mientras conversaban, el grupo repartía gratuitamente bolsas “chismosas” que lucen el número del sector.

Militantes de distintos partidos posan en Villa Biárritz. Foto: Fernando Ponzetto

Sofía, Paula y Agustín integran la juventud del Espacio 90 del Partido Socialista, otro sector que acompaña a Martínez. “Nosotros queremos cambios y para eso no podemos quedarnos en casa. Hay que tener una actitud proactiva y no expresarnos solo por Twitter”, arguyó Paula sobre la decisión de movilizarse, una acción por la que no cobran, aclaró. “Esto es militancia pura y dura”, acotó Sofía.



A un par de cuadras, Jorge, otro militante socialista, aguantó estoicamente el enojo de una vendedora que lo acusaba de espantarle a los clientes. “¡Andate de acá! ¡Qué venís a molestar!”, le espetó. El joven respondió manteniendo la compostura pero sin lograr aplacar a la mujer. “Voy a cuidar a mis nietos de sinvergüenzas como ustedes”, remató la vendedora mientras desarmaba su puesto.

Algunos feriantes coincidieron en que la movida electoral no suma necesariamente para su negocio. Las dependientes de un carro de comida callejera, Jenny y María, ven “otro barullo” por la campaña pero matizaron que “el movimiento es similar al de siempre. Y a veces nos tapan”, observó Jenny mientras la música caribeña proveniente de su parlante se perdía entre los jingles.



“Uhooo, uhooo, orgullosamente blancos”, repetían los altoparlantes de una camioneta instalada frente a la feria de Villa Biarritz. Al cántico respondía un grupo de muchachos de la lista 250 que bailaban con entusiasmo una coreografía.

Ajeno al alboroto se mantenía Raúl Barboza, que repartía listas de Batllistas, el grupo del expresidente Julio María Sanguinetti. Barboza adhirió al sector luego de toda una vida apoyando al Frente Amplio. “Sanguinetti es la única opción de centro, y el uruguayo no es ni zurdo ni de derecha”, dijo al explicar su decisión.



En Villa Biarritz, las estrofas del Partido Colorado daban paso en cuestión de pocos metros al jingle de Ernesto Talvi, luego asomaba el ritmo de una cumbia desde un puesto del nacionalista Luis Lacalle Pou, y finalmente sonaba algo de rock uruguayo en los stands de Asamblea Uruguay.