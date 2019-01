Mil dólares por cenar con un candidato

Punta del Este en enero atrae a miles de turistas, famosos y empresarios. Pero este año el verano tiene un ingrediente especial: la campaña electoral. Dos de los principales precandidatos presidenciales organizan encuentros con políticos y empresarios en busca de fondos para los sectores que los apoyan.

Las opciones son una cena VIP en el Hotel Enjoy con el precandidato frenteamplista e intendente Daniel Martínez o un cóctel en la terraza del edificio Be Punta, ubicado en la avenida Roosevelt y parada 4, con el senador y presidenciable nacionalista Luis Lacalle Pou. ¿Qué tienen en común? Para ir a cualquiera de las dos actividades hay que pagar un ticket que cuesta US$ 1.000.

La primera cita es este viernes 18, en el salón Río de Janeiro, del Hotel Enjoy. Allí está previsto que Martínez, quien se encontraba de licencia en su casa del balneario San Francisco, realice una presentación de su candidatura describiendo su visión y los objetivos a alcanzar en el próximo período de gobierno, según supo El País. Además de la oratoria de Martínez, está previsto que se haga un espectáculo artístico, que aún no está confirmado.

La cena es concretamente la primera actividad de campaña del año de Martínez. Antes de que comience está previsto que los asistentes interactúen con el candidato en un espacio de "networking", palabra empleada en el ámbito empresarial para describir eventos que permiten construir una red de contactos. De acuerdo a las consultas realizadas por El País, la mayoría de los asistentes serán dirigentes políticos, aunque no se descarta la presencia de empresarios invitados por los sectores que respaldan a Martínez.

Está confirmada la presencia del ministro de Economía y principal figura del Frente Líber Seregni, Danilo Astori. También asistirán referentes de los demás sectores que respaldan la precandidatura de Martínez. De los US$ 1.000 que cuesta el ticket, US$ 300 se destinarán a gastos propios de la cena y US$ 700 al sector que los venda, con el objetivo de poder financiar así la campaña de los diferentes grupos. Por lo que las fuentes relataron que la recaudación no será usada para el comando de Martínez directamente.

La cena del Enjoy está pensada como un encuentro reducido, donde se espera que participen alrededor de 50 personas. Otra actividad mucho más amplia tuvo lugar a fines del año pasado en el Hotel del Prado, al que asistieron más de 450 invitados, entre ellos empresarios.

Así se resume la invitación a participar de un "Cocktail colaboración", como se denomina, con Lacalle Pou. Se hará el miércoles 23 en la terraza del edificio Be Punta, a la hora 20.

La actividad es organizada por el Espacio 40 de Maldonado, sector que en lo nacional es liderado por el senador Javier García, quien hablará junto a Lacalle Pou y el exalcalde y director de Deportes de la intendencia Martín Laventure, quien es el referente del grupo a nivel departamental.

La idea es que asistan empresarios que se encuentran en Punta del Este, así como comerciantes de la zona, y el objetivo es conseguir fondos para la campaña del Espacio 40 de Maldonado, confirmó a El País Laventure. Por lo que al igual que sucede con la cena de Martínez, los fondos no van a los comandos de los respectivos precandidatos presidenciales.

En el cóctel con Lacalle Pou se servirán diferentes tipos de risottos como plato principal, aunque no se trata de una cena como tal. Se buscaba un encuentro de tipo más informal, donde el precandidato pueda hablar mano a mano con los asistentes. Se quiso evitar que se convirtiera en una especie de acto, donde el orador habla desde un estrado más alejado.

Esto no quiere decir que Lacalle Pou no transmita un mensaje político, pero la intención es "conversar en grupos chicos". "El formato de cóctel es porque permite interactuar más. Hemos hecho en otras oportunidades cenas que se circunscriben un poco a la mesa que te toca y al discurso. La idea acá es que sea más interactivo y se pueda ir conversando con los principales referentes que concurran", explicó el organizador del cóctel frente al mar.

Frente amplio Daniel Martínez con saldo positivo Según la última encuesta de Equipos Consultores realizada en diciembre, y difundida por Subrayado, Daniel Martínez es el único líder político con saldo positivo entre quienes le tienen simpatía y aquellos en los que despierta antipatía.



En este sondeo, Martínez recoge 35% de simpatía y 33% de rechazo, con un saldo positivo de dos puntos.



Dentro de la interna oficialista, también Martínez aparece como el candidato favorito de cara a junio. De acuerdo a una encuesta de la misma consultora tiene el 49% de las preferencias del electorado de izquierda y lo sigue la ministra de Industria y precandidata Carolina Cosse con un 27%.

Partido nacional Lacalle Pou lidera la interna blanca El senador y precandidato Luis Lacalle Pou sigue siendo el favorito entre los blancos de cara a las internas. Dentro de los futuros votantes consultados por Equipos, un 59% indicó que prefiere al líder de Todos.



Le sigue en preferencias electorales el senador y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga con el 28% de respaldo, mientras que la legisladora Verónica Alonso (Esperanza Nacional) concentra el 6% de las preferencias. El intendente de Maldonado Enrique Antía llegó al 2% al igual que el joven empresario Juan Sartori, un precandidato sorpresa del Partido Nacional que inició la campaña a fines de 2018.