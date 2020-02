Mieres sobre paro educativo por la ley de urgencia: "Lo razonable sería esperar la versión final"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo hoy a la prensa que "hay un anticipo que no es razonable" cuando se le consultó si le causó sorpresa que se hablen de medidas sindicales en rechazo al proyecto de ley de urgente consideración, texto que aún no fue elevado a consideración del nuevo Parlamento.

Para Mieres "lo razonable sería esperar a ver cuál es el proyecto final cuando ingrese al Parlamento", ya que es "un anteproyecto que está siendo objeto de análisis por parte de todos los partidos de la coalición". Sin embargo, aclaró que "cualquier sindicato tiene derecho a hacer paro".



Mieres también hizo referencia a la medida que tomaron algunos sindicatos de la educación de parar el segundo jueves de marzo: "Me imagino que a la gente le debe sorprender porque le afecta la vida familiar, le afecta el derecho a los chiquilines a ir a clase. Cada uno asume su responsabilidad y derecho tienen. Si la decisión es buena o mala, me parece que es una decisión apresurada".



La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo el sábado 16 de febrero votó “por mayoría” un paro para el segundo jueves de marzo, y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) inició una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos.



En cuanto al artículo del borrador de la ley de urgente consideración que prohíbe las ocupaciones en los lugares de trabajo, dijo que todavía están "ajustando su redacción". A pesar de ello, comentó que, de ocurrir alguna ocupación, tendrán que "dar los pasos correspondientes de acuerdo al Estado de derecho, con lo pasos de diálogo que corresponde pero con el objetivo de que la ocupación no va a ser aceptada".