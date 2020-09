Mieres a Mujica: "Le gusta generar la brecha, hacerse el pobre y de pobre no tiene nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, salió públicamente en defensa de Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, tras las críticas de José Mujica y dijo que al expresidente "le gusta generar la brecha, hacerse el pobre y de pobre no tiene nada".

El pasado sábado, Mujica arremetió contra Raffo y su eslogan "Montevideo olvidado". La acusó de acordarse de los pobres solo en tiempos electorales y también se refirió a su vestimenta durante las recorridas por la capital.



En diálogo con radio Universal, Mieres señaló que Raffo "le contestó a Mujica de una forma perfecta, perfecta, formidable", luego de que asegurara que el actual senador "utiliza la pobreza en vez de buscar herramientas que saquen a niños, mujeres y hombres de ese lugar".

"Que la vaya a buscar al fondo de la red Mujica, porque se la colocó en el ángulo. Mujica está acostumbrado a agraviar, está acostumbrado a perder los modales, a hacerse el loco y alguien le tiene que parar el carro y me parece muy bien lo que hizo Laura. Mujica se cree que puede decir cualquier cosa", indicó Mieres.



También remarcó que "le gusta generar la brecha, le gusta hacerse el pobre y de pobre no tiene nada".



"Le gusta quedar como que es de los 'de abajo' porque se viste como una persona humilde, pero en realidad todos sabemos que tiene una chacra y que ha tenido ingresos durante años como legislador él y su mujer. Eso de hacerse como que él está del lado de los pobres, en fin...", añadió.



"Su gobierno fue el que dilapidó más en los últimos años, nos perdimos la mejor época de mejor bonanza porque gastó hasta lo que no había. Y los US$ 800 millones que tuvimos que poner en Ancap en el año 2015 son resultados del gobierno del Pepe Mujica. Tendría que tener un poco más de cuidado, pero sabemos que no lo va a tener, porque le gusta el personaje. Pero creo que cada vez la gente le cree menos", sumó.