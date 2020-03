Mieres sobre medida de caceroleo del Pit-Cnt: "Creo que es desproporcionada y muy injusta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo Pablo Mieres se refirió a la convocatoria realizada por el Pit-Cnt y otras organizaciones de realizar un caceroleo y un apagón social el miércoles a las 21:00. "Yo creo que es absolutamente desproporcionada y muy injusta", indicó en diálogo con el programa radial Así nos va (Radio Carve).

Mieres indicó que, en la misma línea expresada por el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado sobre el mismo tema en la conferencia realizada ayer lunes en la noche, "obviamente tienen todo el derecho y obviamente tienen la posibilidad de hacer lo que mejor les parezca", pero aseguró que no está de acuerdo.

"Estamos hablando de una medida que notoriamente es de protesta y de protesta con reminiscencias que nadie desconoce, o sea que es una medida fuerte de protesta contra el gobierno que lleva 22 días en el cargo", indicó el ministro y agregó: "Y que desde hace 11 que hemos estado en una tormenta perfecta no generada por ninguna causa propia de la gestión del gobierno".



Mieres opinó que desde el gobierno se han tomado medidas "permanentemente" para evitar el avance del coronavirus y expresó que además se ha mantenido un contacto también permanente con la central sindical.



"Hemos tomado muchas de las medidas que han propuesto, hemos tenido reuniones, hemos llevado adelante iniciativas en diálogo con ellos y de repente aparece este exabrupto que, además, yo creo que no sintoniza con el espíritu de la gente", consideró el ministro.



"Hay situaciones terribles que se generan a partir de esta emergencia sanitaria, situaciones agudas, de dificultad pero todo el mundo sabe que el gobierno ha mostrado una proactividad que obviamente debíamos tener pero que ha sido clave y además con total transparencia, presentando todo el tiempo cuáles son las iniciativas, los datos, no escondemos nada", añadió el ministro.



"¿Se merece el gobierno que el movimiento sindical y otras organizaciones manifiesten una protesta de apagón y caceroleo? Porque el caceroleo está asociado a protestas de tipo particularmente ríspido", cuestionó Mieres.