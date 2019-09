Mieres a Manini Ríos por debate: “Que no eche para atrás”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Supongo que no va a rehuir el debate; que el general (Guido Manini Ríos) no va a echar para atrás”, dijo ayer a El País el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Se refería así a la propuesta pública de debate con Manini Ríos, que lanzó el sábado. Y lo hizo dos días después que el propio candidato de Cabildo Abierto afirmara que está dispuesto a debatir con el frenteamplista Daniel Martínez, pero también con otros candidatos. “Me gustaría debatir con Martínez para dejar bien claras las inconsistencias de las políticas que hoy se están aplicando y que, de seguir adelante, van a llevar a Uruguay a un precipicio; ya lo están llevando. Me gustaría debatir con Talvi. Me gustaría debatir con quien sea, pero siempre donde se puedan proponer las ideas que diferencian a los candidatos del proyecto de Cabildo Abierto”, indicó Manini el jueves pasado, según informó Subrayado.



Mieres no había recibido una respuesta anoche. La encargada de comunicación de Manini dijo a El País que el candidato le contestará a Mieres “cuando lo entienda conveniente”. El senador del Partido Independiente, en tanto, afirmó que supone que Manini deberá analizar el tema con su equipo. “Estas cosas tienen su proceso. Nosotros vamos a esperar unos días”, comentó.



“Acá hay una doble decisión que se toma el 27 de octubre. Por un lado está la discusión sobre la continuidad del Frente o el cambio, pero la segunda discusión es qué tipo de cambio viene. Y ahí las posiciones de los partidos de oposición son bien distintas, en particular la nuestra respecto a Cabildo Abierto”, afirmó Mieres.



“Somos las dos puntas del cambio, la punta izquierda y la punta derecha”, dijo el candidato. A su juicio, una diferencia importante es que el programa de su partido fue elaborado durante un año y medio, mientras que “el de Manini Ríos se hizo en dos o tres semanas”. También mencionó aspectos vinculados a los derechos y conquistas sociales.