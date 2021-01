Mieres: en el "Frente Amplio hay un afán de buscarle el pelo al huevo a cualquier cosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, criticó el rol de la oposición en medio del aumento de casos de coronavirus y dijo que desde "del lado del Frente Amplio hay un afán de buscarle el pelo al huevo a cualquier cosa".

"El diálogo tiene que existir siempre, pero uno ve que del lado del Frente Amplio hay un afán de buscarle el pelo al huevo a cualquier cosa. Todo el tiempo", dijo en radio Universal.

"Es muy difícil dialogar con un partido que está enceguecido en la búsqueda de encontrar problemas en cualquier tema, en cualquier asunto, en cualquier detalle al gobierno", agregó.

De todos modos, Mieres remarcó que el diálogo "es necesario en un país democrático" y subrayó que "ojalá se construya el clima para que eso se dé".

"La oposición ha hecho un planteo muy simplista. Si nosotros hubiéramos aceptado la propuesta del Frente Amplio de marzo, no habría plata que alcanzara. Seis meses, renta básica y ¿después de los seis meses suspendían? Es un poco la misma imprevisión que el Frente Amplio mostró cuando planteó la cuarentena general y obligatoria en marzo. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a terminar en una especie de estado de sitio, con medidas de seguridad, porque para cumplir la cuarentena obligatoria hay que estar dispuesto a reprimir al que sale", agregó.

También indicó que al ministro de Salud, Daniel Salinas, "le ha tocado bailar con la más fea" y que se fue "muy injusto" con él desde parte de las organizaciones y la oposición cuando criticó movilizaciones que se realizaron sin cumplir las recomendaciones del gobierno.

"Se fue muy injusto con Salinas. En realidad Salinas hizo una apreciación sin acusar en particular más que decir 'acá hubo movilizaciones' que no ayudaron en el momento en el que se produjeron a lo que de alguna manera eran las previsiones e indicaciones del MSP. No hubo un afán de generar una polémica, ofender a nadie. Creo que Salinas es un ministro que ha mantenido siempre un buen talante, le ha tocado bailar con la más fea", explicó.



"No me parece justo esa persistencia en reclamarle por algo que no estuvo en el afán de él generar una controversia ni acusar a nadie", sumó.