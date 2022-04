Mieres hizo "sugerencia firme" ante Consejo Superior Tripartito para adelantar ajuste por inflación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la reunión por la mañana del Consejo Superior del sector público, en la tarde de este viernes se instaló con Consejo Superior Tripartito al que el Poder Ejecutivo planteó la "sugerencia firme" de que se pueda adelantar el ajuste por inflación a este año", explicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

El secretario de Estado dijo en rueda de prensa que el balance de la reunión fue positivo y que "hubo receptividad de las dos partes". De todos modos, aclaró que no se pueden adelantar resultados, porque la propuesta se discutirá en las mesas de negociación, que se convocarán a partir de la semana próxima.



Mieres indicó que son unas 80 mesas, que son las que en la novena ronda de los Consejos de Salarios acordaron un correctivo por inflación a 24 meses. Consultado sobre qué sectores de la economía están incluidos, dijo que hay de comercio, industria, servicios agropecuarios y servicios financieros.



Son "diversos", dijo el ministro, "no tienen una tipicidad, como sí lo tienen los sectores más afectados, que no entran en esta convocatoria". Entre estos, mencionó a turismo y cultura, por ejemplo, que recién iniciarán su negociación salarial a partir de julio, "después de haber pasado por dos períodos en que han sufrido un impacto negativo".

Reunión del Consejo Superior Tripartito. Foto: Ministerio de Trabajo

Consultado sobre cuáles fueron los planteos que realizó el sector empresarial -que no hizo declaraciones al salir del encuentro-, Mieres dijo que preguntaron respecto a si la apertura de las mesas implica que se revisen los convenios. El ministro aclaró que no, que es solo para la cláusula que tiene que ver con el ajuste por inflación y solo para las mesas que habían pautado a 24 meses.

Por su parte, Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, dijo en nota con Canal 5 que será el Poder Ejecutivo el que va a determinar cuáles serán las mesas que se van a convocar.



"No es que cada sector va a solicitar la convocatoria, aquí es el Poder Ejecutivo el que convoca a las mesas", indicó.