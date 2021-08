Mieres: "Hay una parte del cuestionamiento que se hace desde el Pit-Cnt que no es justa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, consideró que es esperable que aumenten las movilizaciones en los próximos días tal y como dijo a El País José Lorenzo López, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, si bien consideró que "hay algo de muy injusto de parte del movimiento sindical en la crítica".

"Hay una parte del cuestionamiento que se hace desde el Pit-Cnt que no es justa, porque quizás se olvidan que el mundo entero, Uruguay también, tuvo una caída brutal. Entonces era muy difícil en un contexto donde el Producto Bruto Interno del mundo cayó, donde la pobreza se incrementó de manera significativa en todo el planeta y donde la desocupación aumentó también en todo el planeta, que no tuviéramos ningún impacto nosotros", dijo el ministro en diálogo con Doble Click (Del Sol FM).



Mieres indicó que en este momento lo que se está haciendo es que apenas se va saliendo de la pandemia, empezar a recuperar las pérdidas que hubo. "Me parece muy injusto de parte del movimiento sindical en la crítica", expresó.



"Yo tengo la esperanza de que haya un camino de diálogo, si bien hay que reconocer que siempre que ocurre un debate sobre presupuesto o Rendición de Cuentas en el sector público y Consejos de Salarios en el sector privado es una combinación perfecta para que se intensifiquen los conflictos, las movilizaciones, los reclamos, o sea que no es una cosa novedosa", dijo al respecto de las movilizaciones que podrían surgir en las próximas semanas.



El jerarca indicó que a esto se le suma que ya fueron levantadas "buena parte de las restricciones de la movilidad que fueron fruto de la situación de pandemia", lo que da "la posibilidad de hacer eventos, actos, manifestaciones, etcétera".



"Si además a eso le agregamos que el Pit-Cnt está embarcado en una campaña para someter a referéndum la Ley de Urgente Consideración, objetivamente es un escenario en esta segunda mitad del año donde es probable que se incrementen las movilizaciones, pero dentro de una lógica de diálogo y donde hay niveles permanentes de contactos y de búsqueda de entendimiento entre el gobierno y los sindicatos", expresó el ministro.



En la misma línea, Mieres indicó que hasta el momento "no hay diálogo cortado", sino "interpretaciones distintas sobre la realidad", expresó.



Por su parte, López indicó a El País que no tiene dudas de que "el escenario político-sindical va a empezar a enardecerse, va a explotar en estos próximos meses".



"Tanto la Rendición de Cuentas como los Consejos de Salarios son parte de lo que decimos que es la profundización del ajuste y del recorte por parte del gobierno", dijo y afirmó: "Claramente va a haber una escalada de movilización".

Estos reclamos desembocarían en setiembre en una movilización de los gremios públicos y privados junto a organizaciones sociales. Las manifestaciones apuntan a ser una demostración de fuerza del Pit-Cnt no solo hacia afuera sino también puertas adentro, ya que en noviembre realizará su Congreso para elegir autoridades.