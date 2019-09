Mieres: "Si hay un gobierno que se vuelca a la derecha no cuenten con nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Mieres, candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, volvió a recalcar que en un eventual balotaje no votará al Frente Amplio, pero avisó que su voto dependerá de "cómo haya quedado establecido el esquema y que haya ciertas garantías de que el próximo gobierno va a llevar adelante ciertas cosas".

"Si hay un gobierno que se vuelca a la derecha no cuenten con nosotros. Acá hay un asunto de equilibrios en cuanto a los contenidos. Después veremos... Por eso es importante el 27 de octubre, porque se distribuye el equilibrio de fuerzas en el Parlamento", explicó en "Todo Pasa" (Océano).

"El partido que define una coalición de cambio es el Partido Independiente", añadió.

Mieres dijo que recién después del 27 de octubre negociará con la oposición, pero recalcó que considera determinante que exista "un compromiso muy fuerte con políticas sociales potentes dirigidas particularmente en la primera infancia", una "gran reforma educativa", medidas contra la corrupción, hacer énfasis en el aspecto medioambiental y ahondar en la búsqueda de desaparecidos.

Pese a que las encuestas ponen incluso en peligro su banca, dijo que ve "una tendencia de crecimiento del Partido Independiente" y aseguró que su sector es un "partido ya probado con 17 años de coherencia".

"El nivel de indecisión es mayor al que muestran las encuestas. La gente está más volátil y no quiere dar un paso atrás. Ahí estamos nosotros. Hay gente que nos ve como esa opción", valoró.

Mieres también señaló que "los partidos tradicionales elaboraron programas que se han corrido hacia el centro y eso deja un espacio para que los de derecha se corran a Cabildo Abierto".

Pese a que se hayan "corrido hacia el centro", Mieres subrayó que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado "cargan con una mochila".

Respecto a Cabildo Abierto, aclaró: "No tenemos frontera de competencia, porque Cabildo Abierto es un partido de derecha y nosotros socialdemócrata. Es un partido de derecha pura y dura y eso era algo que antes estaba dentro los partidos tradicionales".

Finalmente, sobre el candidato Guido Manini Ríos dijo: "No me ha respondido y demuestra que no quiere debatir conmigo. Se ve que tiene miedo".