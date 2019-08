Mieres defendió coalición con blancos y colorados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Me siento reiterativo”, dijo ayer el candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, cuando iba cerca de media hora de exposición en el inicio del ciclo de almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) hacia las elecciones de octubre.

Entonces se rió y explicó: “Estuve mirando la presentación que hice acá en 2010 y la mayor parte de las cosas tienen total vigencia”. Mieres dijo que incluso estuvo tentado de llevar la misma presentación al Ballroom del Radisson, donde se hizo el almuerzo. “Si habremos perdido el tiempo en estos cinco años. Las cosas se han agravado todas porque, cuando uno no resuelve, los problemas tienden a agravarse”, afirmó.



El mensaje que pretendió dejar Mieres al empresariado local fue claro: el tiempo del Frente Amplio se agotó y es necesario un cambio político. En ese contexto, dijo que el rol de su partido “es indispensable para que sea un cambio con garantías”. Pero avisó que debe ser una “coalición estable” con “socios confiables”.



Y envió una señal hacia sus eventuales futuros socios de coalición, el Partido Nacional y el Partido Colorado: “Los programas de los partidos tradicionales se han aproximado a nuestras propuestas, lo cual nos alegra porque cuando hay coincidencias hay que aprovecharlas”. Pero después dijo que tienen diferencias y que “estos partidos ya han gobernado y cargan con mochilas históricas”. Allí, en esas diferencias, es donde menos abundó en detalles ayer al mediodía.



“El cambio no está exento de riesgo, lo tenemos que decir con franqueza y es importante que todos tengamos conciencia”, alertó el senador. Rodeado de su equipo más cercano -la candidata a vice Mónica Bottero, los diputados Iván Posada y Daniel Radío, el periodista Gerardo Sotelo y el exdirector de la OPP Conrado Ramos-, Mieres explicó cuáles son las condiciones en las que no está dispuesto a ceder con blancos y colorados: políticas sociales “potentes” dirigidas a la primera infancia, “profunda” reforma educativa, medidas de transparencia y control contra la corrupción, un programa de apoyo a la micro y pequeña empresa, el tema ambiental y seguir en “la búsqueda de la verdad” en el tema desaparecidos.



“Hay un gobierno agotado” porque no se cumplieron las promesas que en la campaña de 2014 hizo el Frente Amplio tanto en educación como en seguridad y economía, afirmó Mieres. “Es un partido que expresa cada vez más una fuerte hegemonía de los sectores más dogmáticos y radicalizados”, advirtió el senador.



Agregó que la alternancia es fundamental, es un valor de la democracia “y no debe ser vivida con drama”. Mieres reiteró que en el balotaje de noviembre el Partido Independiente no apoyará “al candidato del continuismo”, es decir, al exintendente Daniel Martínez.