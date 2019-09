Mieres cuestionó a Talvi y a Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, volvió a cuestionar este fin de semana a su par de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y dijo que es “una opción fuertemente marcada de derecha, que ni siquiera tiene la capacidad de desmarcarse de la barbarie de los años 70”.

En la convención departamental de San José, Mieres afirmó que Manini “fue incapaz de condenar los hechos ocurridos en los años 70” y es “un líder que escribió un documento que le costó el cargo cuestionando a la Justicia porque había juzgado la barbarie de torturadores”. Dijo que Manini no le da “garantías democráticas”.



El candidato, que había retado a debatir a Manini, admitió que “hay riesgo de que el cambio sea un cambio de retroceso” y pidió que el país tenga reflejos: “El cambio no es cualquier cambio, no vamos a aceptar cualquier cosa”.



Mieres también aludió al candidato colorado Ernesto Talvi y su idea de “pequeño país modelo”, que suele repetir en los discursos. “Este país tiene un reflejo nostálgico; siempre que pensamos el futuro lo referimos a volver al pasado. El país modelo. Yo quiero el país del futuro, quiero imaginar un país diferente. Quiero imaginar el país del siglo XXI, quiero construir para adelante, no decir ‘compañeros y compañeras, vamos a armar el país que fue’. El país que fue, fue”, afirmó Mieres.