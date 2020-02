Mieres criticó homenajes del Pit-Cnt y Sunca a Vázquez: "Los afecta a ellos y los sesga"

El futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, criticó los homenajes que esta semana tanto el Pit-Cnt como el Sunca le realizaron al presidente saliente Tabaré Vázquez.

"No les hace bien a ellos mismos, porque la central sindical pretende ser independiente desde el punto de vista político-partidario y estos gestos como otros que hubo en la campaña electoral con un sentido muy claro de orientación política-partidaria no le hace bien", dijo en radio Carve.

"Los movimientos sociales deberían mantener una clara sintonía de autonomía en cuanto a los partidos políticos y esto claramente va en otra dirección", agregó.



Mieres remarcó que la postura que tomaron el Pit-Cnt y el Sunca "es un error" y que "no ayuda a dar la imagen de independencia de la central sindical".

"Los afecta a ellos y los sesga. Es un error", indicó.

Ocupaciones sí, huelgas no

Mieres contó también que se aclarará en el proyecto de ley de urgente consideración que no se permiten las ocupaciones, pero no se afectará el derecho de huelga.



“Hay que dejar bien claro que las ocupaciones no serán aceptadas y eso no significa en nada menoscabar el derecho de huelga”, remarcó y señaló que “se tiene que hacer de acuerdo a las reglas del Estado de derecho”.



Por otra parte, Mieres sostuvo que es partidario de acortar plazos para instalación del debate para reformar la seguridad social: “Se podría adelantar a comienzos del año próximo o mitad de año”.