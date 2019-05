Mieres sobre Cosse: "Esta señora utilizó el Antel Arena para lanzarse como candidata"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Mieres dijo esta mañana que Carolina Cosse utilizó la construcción del Antel Arena "para lanzarse como candidata" de cara a las elecciones presidenciales, pero que "no ha sido muy exitoso".



En diálogo con el programa Para empezar el día de Radio Oriental, el precandidato a la Presidencia por el Partido Independiente criticó el hecho de que la también precandidata, pero por el Frente Amplio, justificara que antes y durante la construcción de Antel Arena existiera "información reservada" debido a que la empresa tiene "competencia" con otras.

"Antel tiene una competencia muy clara en la telefonía móvil" pero Cosse "no puede usar eso y extenderlo para todo lo que hace Antel. ¿En competencia con quién?", se preguntó Mieres.

El líder del Partido Independiente dijo además que Cosse "mintió descaradamente cuando dijo y fundamentó la construcción del Antel Arena en que esa era la tendencia en el mundo, que las empresas de comunicación construían arenas. Es falso, no hay una, y lo dije en la interpelación del año pasado y (Cosse) no me pudo contestar".



Mieres señaló que el hecho de que un arena lleve el nombre de una empresa de comunicación en otras partes del mundo es por una "operación de de marketing" y que por ese motivo "hay muchas arenas que tienen nombre de telefónicas o tiendas, porque son estrategias comerciales".



Uruguay “es el único país del mundo en el que una empresa telefónica coloco 90 millones de dólares para construir un centro de espectáculos que además no es de ellos, porque está en concesión por 30 años y es de la intendencia" de Montevideo, sostuvo el precandidato.



Y opinó que "no ha sido muy exitoso" el hecho de que Cosse usara el Antel Arena "para promoverse ella como candidata".



"Porque esta señora utilizó el Antel Arena para lanzarse como candidata, esa es la verdad de la milanesa", dijo Mieres.