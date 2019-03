Mieres: “Cosse le mintió al Senado con el Antel Arena”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 40.000 metros cuadrados destinados para espectáculos deportivos y artísticos. Así se concibió el Antel Arena para intentar recuperar el espacio que quedó vacante ante el derrumbe del histórico Cilindro Municipal.

Sin embargo su planificación, construcción e inauguración han estado envueltas en sucesivas polémicas y discusiones políticas. Uno de los principales debates continúa: ¿cuál fue el costo?

Ahora, con el informe del Tribunal de Cuentas de la Repúblicas (TCR) en manos de Pablo Mieres del Partido Independiente, el senador “evalúa acciones políticas”.

El parlamentario asegura que la entonces ministra de Industria y principal impulsora de la iniciativa, Carolina Cosse, le mintió al Parlamento en su comparecencia al Senado sobre el costo final del nuevo edificio.

“Está en las actas de la Cámara de senadores. Cosse dijo que el costo final del Antel Arena fue de 82 millones de dólares y ahora nos venimos a enterar que es bastante más que esa cifra. Cosse le mintió al Senado y debe hacerse responsable”, dijo Mieres en declaraciones a El País.

El viernes 8 el diario El Observador publicó que el Tribunal de Cuentas determinó que el costo de la obra global fue de US$ 90,5 millones.

El informe en manos de Mieres detalla que la inversión entre la demolición total del Cilindro, más la preparación del proyecto, el equipamiento y acondicionamiento técnico, más el reacondicionamiento de los espacios exteriores suman una cifra de 85.995.517 dólares.

“Debe tenerse presente que la información fue procesada en base a fuentes calificadas como reservadas por Antel”, explica el informe del TCR. En esa cifra no está incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que no constituye un costo para Antel.

Pablo Mieres “evalúa acciones políticas”. Foto: Leonardo Mainé

No obstante, en el monto resultante de las contrataciones realizadas con subsidiarias (cuyo paquete accionario es 100% propiedad de Antel) por US$ 4: 927.313, no se incluyó en el monto total referido por tratarse de operaciones ínter compañías”, detalla el informe del TCR entregado a la presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky.

Si se agrega al monto esa cifra de 4.927.313 dólares el costo final de la obra, termina quedando en 90.922.830 dólares.

El informe no fue votado por todos los ministros del TCR. Álvaro Ezcurra no apoyó el informe final, “por disentir con la mayoría respecto al alcance de la clasificación de reserva de los antecedentes”, explica el documento que está en manos del Parlamento.

En un principio la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse, informó en conferencia de prensa que la inversión para levantar el Antel Arena ascendería a US$ 40 millones. Este valor subió a US$ 82 millones según informó el gerente general de Antel Javier Emicuri al Parlamento el año pasado. Esa cifra fue ratificada por la ministra Cosse, hoy precandidata del Frente Amplio, en una interpelación.

Para el senador Mieres esto constituye una falta grave a la institución legislativa ya que es el poder encargado de controlar al Poder Ejecutivo, y es una de las piezas claves de la democracia.

“No solo reconociendo que había salido el doble del monto inicialmente informado, sino que incluso nuevamente cantando errado y siguiendo con la falta de trasparencia en una lógica de secretismo”, opinó el dirigente del Partido Independiente.

Por otro lado el colorado Ernesto Talvi también criticó ayer a Cosse por la construcción del Antel Arena. El precandidato cuestionó la “buena fe” de Cosse por la obra: “La vida política está llena de acciones donde los objetivos reales son unos y los declarados son otros”, dijo en su audición radial.

No solo el costo del Antel Arena ha generado polémica. También su inauguración días antes de la renuncia de Cosse al Poder Ejecutivo para emprender su carrera electoral. Es que el acto fue realizado sin la habilitación necesaria de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Por este motivo Antel será multado, como ya lo definieron las autoridades del Ministerio de Vivienda. Sin embargo le expediente aún está a estudio de los jerarcas del ministerio que no han dispuesto la multa correspondiente.

“Acto político” en el Arena

Hasta ahora se han realizado ocho espectáculos en el Antel Arena. Y esto también ha generado polémica. Es que además de la inauguración el 12 de noviembre, y las actuaciones de “Soy Luna”, Joan Manuel Serrat, Maluma, el espectáculo “Gutenberg”, Sarah Brightman, Abel Pintos y Agarrate Catalina, el primer evento del 2019 fue la rendición de cuentas del presidente Vázquez. Un acto definido por el mandatario como “político” fue criticado por la oposición por entender que se estaba violando la Constitución al entrar el jefe de Estado en la campaña electoral.