Mieres: la carta de Vilar “complica más y genera más opacidad sobre la situación"

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, entiende que la carta del periodista Fernando Vilar en la que señala que no recibió ningún pago del Estado por su participación en la cadena nacional de febrero pasado con la que el gobierno respondió al movimiento Un Solo Uruguay, “complica más y genera más opacidad sobre la situación porque deja en claro que le pagó un privado y eso es un motivo de honda preocupación”.



En diálogo con El País, el legislador dijo que la carta de Vilar ratifica la necesidad de convocar a la Comisión de Constitución del Senado (aprobada por unanimidad ayer ) a la Secretaría de Presidencia que “seguramente” tendrá claros los términos del acuerdo que se cerró con Vilar en ese momento.

“Una cosa es que no le haya pagado Secretaría de Presidencia, pero que no conozca quién le pagó me parece absolutamente imposible”, comentó el senador.

Un eventual pago por parte de un particular “es una irregularidad porque la Presidencia de la República acepta que un privado pague un trabajo que va a realizar una persona en el marco de una relación pública”.



“No es acorde a las reglas que regulan la contratación de las personas en relación con el Estado, es evidente. Es como que el Parlamento acepte que un privado le pagara a un funcionario”, consideró.



“No se puede aceptar que esto siga en una zona de sombra. Es inaceptable en un estado de Derecho que el gobierno no informe quién le pagó a una persona que hizo un trabajo para él”, enfatizó.



“El tema es establecer quién le pagó. Lo de Vilar nos ahorra la convocatoria a la Oficina Nacional del Servicio Civil porque la habíamos convocado para saber si había algún contrato registrado a nombre de Vilar en alguna repartición del Estado. Ahora ya sabemos que no, pero la pregunta que sigue en pie es, entonces, quién le pagó. La pregunta es qué privado fue, a título de qué, qué acuerdo hubo. Todas esas son interrogantes que nos preocupan cada vez más”, explicó.



Mieres salió al cruce del prosecretario de la Presidenca, Juan Andrés Roballo, quien dijo que el debate en torno a la participación de Vilar desviaba la atención del contenido de la cadena.



“El doctor Roballo se cree que uno puede discutir un solo tema. Se discuten dos cosas. El contenido ya fue discutido. Este es otro tema tan relevante porque tiene que ver con las formas y el respeto a las reglas de juego que regulan las relaciones del Estado. Si hubo una irregularidad de Presidencia es imprescindible saberlo”, opinó.