Mieres calificó de "raro" el llamado a sala convocado por Gandini por el Antel Arena

"La verdad, lo digo con franqueza, no me pareció necesaria" la interpelación en torno a la construcción del complejo multifuncional Antel Arena, indicó el ministro de Trabajo Pablo Mieres en las últimas horas. "Fue raro para la tradición del Parlamento sobre el uso de las interpelaciones", remarcó el secretario de Estado en diálogo con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).

Indicó que la "costumbre" es que realizar un llamado a sala de un ministro para "cuestionarlo", lo que no fue el objetivo de este llamado. Consultado sobre si no se desvirtúa la herramienta de la interpelación, Mieres sostuvo que "técnicamente no", porque es un "llamado a sala para dar explicaciones".

Expresó que no le sorprendió algún aspecto de esta instancia promovida por el nacionalista Jorge Gandini. Recordó la interpelación que hizo en el Senado hace casi tres años a Carolina Cosse, por aquél entonces ministra de Industria, y al directorio de Antel, donde todos los elementos que se manejaron por estas horas ya "estaban arriba de la mesa", aseguró.

Lamentó que "todas las decisiones de Antel que tuvieron que ver con el Antel Arena se declararon reservadas por diez años". Además, cuestionó el concepto que "todas las empresas de telecomunicaciones del mundo tienen arenas (complejos multifuncionales)", porque si bien hay varias marcas de telefonía móvil que cuentan con estas construcciones, marcó la "diferencia" que encuentra.



"Ninguna empresa de telecomunicación del mundo, nunca construyó un centro de espectáculos, lo que hace es 'naming right', una operación de marketing", dijo. Esto lo tradujo en que si ya existe un centro de espectáculos, la empresa "compra el derecho para ponerle el nombre durante un cierto tiempo".