Mieres aceptaría mesa de diálogo con Lacalle y socios, pero sin "institucionalizarlo"

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, se mostró a favor de la idea de tener una mesa de diálogo de los integrantes de la coalición de gobierno con el presidente Luis Lacalle Pou, pero sin "institucionalizarlo". El pasado viernes, El País informó que integrantes del Partido Colorado y Cabildo Abierto quieren que se abra una mesa de negociación con el mandatario.

"Hasta ahora como partido no hemos planteado este tema. Tenemos que evaluarlo seriamente porque implica un nivel de institucionalización que puede avanzar un poco más en lo que supone la coalición de gobierno. Entiendo también que la vida gubernamental requiere, en ciertas circunstancias, de establecer posiciones y evitar malos entendidos sin perjuicio de que nosotros creemos que tiene que haber una gran libertad de los actores de gobierno", explicó en diálogo con radio Sarandí.

"Esto es una coalición de gobierno, pero cada partido tiene su independencia, su institucionalidad y su posición sobre distintos temas que no necesariamente todos son coincidentes, como se ha visto y como se seguirá viendo seguramente. Entonces hay que tener cuidado con que los ámbitos institucionales no se conviertan en una suerte de lo que les pasa a los partidos que integran el Frente Amplio. La mesa política, donde acabamos de ver un caso bastante relevante", señaló en referencia al Plenario del Frente Amplio que el sábado resolvió apoyar referéndum del Pit-Cnt contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).



En ese sentido, Mieres dijo que "una cosa es una coordinación y otra cuando se incorporan con reglas que implican mayorías y disciplinas".



Además remarcó que "hay que tener mucho cuidado con eso porque cada partido tiene su forma de definir las cosas" y que "institucionalizar sería una cosa que generaría una señal mucho más de afirmación de vínculos que en realidad no es el tipo de entendimiento que supone una coalición de gobierno".

En el funcionamiento de la coalición multicolor, hasta ahora, el presidente prefirió el diálogo directo con cada uno de los referentes de los demás partidos. Según supo El País, esto molesta a algunos miembros de la coalición que quieren que se abra una mesa de negociación, ya que entienden que en la conversación cara a cara pierden poder ante el mandatario.



Si bien el gobierno remarca de manera permanente que no está solo, que el Partido Nacional generó una alianza junto al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, hay un liderazgo claro por parte del presidente.



En Cabildo Abierto algunos legisladores insistieron en los últimos días en que se debe "presionar" a Lacalle Pou para conformar ese ámbito. "Que sea entre iguales", indicó la fuente de ese partido a El País. Para los colorados también es vital esta mesa de negociación, en momentos en que viven una suerte de crisis de liderazgo.