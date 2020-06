Miembros de la Concertación continúan proscriptos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que los miembros del Partido de la Concertación esperaban un pronunciamiento diferente de la Corte Electoral, continúan inhibidos de candidatearse a ediles en la próxima elección departamental.

Como diera cuenta El País, el hecho de no haber obtenido 500 votos en las elecciones internas de junio del año pasado dejó al Partido de la Concertación sin posibilidad de competir en la elección municipal. Por ese motivo, las 750 personas que integraron este partido que curiosamente no obtuvo 500 votos (es decir que no lo votaron ni sus propios miembros), están inhibidas de postularse a la Junta Departamental, aspiración que tienen algunos de sus integrantes.

El tema fue puesto a consideración de los ministros de la Corte Electoral el año pasado. Y por 6 votos contra 3, no prosperó la habilitación a los integrantes de los partidos que no llegaron a los 500 votos en la interna. En una segunda instancia, tampoco se obtuvieron los votos necesarios de los ministros para que los integrantes del Partido de la Concertación puedan dejar de estar proscriptos.

“La Corte Electoral se pronunció manteniendo la prohibición con los 4 votos del Frente Amplio, el del presidente de la Corte (José Arocena, quien no tiene filiación política) y el del colorado José Garchitorena, que es el que desalinea para el cambio”, explicó a El País el exedil nacionalista Miguel Di Ruocco.



“Si Garchitorena se alienaba al oficialismo actual, había una posibilidad de que esto cambiara, pero resolvió mantener su posición”, agregó.

De todos modos, los miembros de la Concertación esperan que la situación pueda reverse con un proyecto de ley que fue ingresado al Parlamento por diputados blancos y colorados, donde se plantea que los partidos políticos que no llegan a los 500 votos desaparezcan de los padrones de la Corte, dejando liberados a sus miembros. El proyecto debería votarse antes de setiembre.

Los dos ministros del Partido Nacional (Ana Lía Piñeyrúa y Arturo Silvera) y uno colorado (Juan Máspoli) votaron a favor de que se permita a los integrantes de las listas “proscriptas” participar de la departamental. En contra se manifestaron los cuatro del Frente Amplio (Pablo Klappenbach, Cristina Arena, José Ignacio Korzeniak y Wilfredo Penco), el colorado José Garchitorena y el presidente José Arocena.

Según informó Di Ruocco, el tema le fue planteado a la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo.

"No existe más".

En enero de este año, el diputado electo Juan Rodríguez, entonces funcionario de la Corte Electoral y suplente del ministro del Partido Nacional en ese organismo Arturo Silvera, dijo a El País que formalmente el Partido de la Concertación “no existe más, por lo que no tiene sentido que quienes lo integraron no puedan postularse en la departamental”.



“No es solamente la Concertación. Están en esta misma situación todas las personas que formaron parte de lemas que no llegaron a los 500 votos en la interna”, aclaró Rodríguez.



Además de la Concertación, no lograron alcanzar el número mínimo de votos fijado por la Corte el Partido Orden Republicano, Abriendo Caminos y el Partido Democrático Unido.