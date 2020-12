"Tengo miedo del fogoneo que siempre alguno tiene para generar inestabilidad", dijo Penadés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Gustavo Penadés, coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, dijo este martes tras ser consultado sobre la aplicación del artículo 38 de la Constitución, que limita el derecho de reunión: "A lo que le tengo miedo y me preocupa es el fogoneo que siempre alguno tiene como para generar inestabilidad".

En diálogo con "Entrevista 930" (Radio Montecarlo), el nacionalista remarcó al respecto: "Acá lo que no puede haber es intencionalidad en el sentido de tener lío. Si acá no se torea, no va a haber ningún tipo de problema. Acá el problema está en el fogoneo, de saber que si concentramos para cualquier episodio cultural, social, deportivo, en el que se congregue más gente, no se cuiden los espacios, la distancia social, no se tenga el cuidado del tapaboca, etcétera, etcétera, lamentablemente va a haber que proceder a disolver esa aglomeración. Lo que tenemos que tratar es que no suceda eso", dijo.

Este lunes entró en vigencia la ley que limita el derecho de reunión, suspende las aglomeraciones y establece multas para quien infrinja las disposiciones que pueden superar el millón de pesos.

El País en su edición de este martes informó que cuando se esté frente a un caso en el que se entienda que pueda haber un riesgo sanitario, los efectivos policiales se comunicarán con el Cecoed que corresponda, enviarán fotos y videos, y “rápidamente se determinará si se está ante una situación de riesgo o no para luego actuar”, dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Acá tontos no habemos. Si sabemos que no hay que congregarse, entonces no va a haber problemas", agregó en esa línea Penadés este martes, quien subrayó: "No estamos hablando que esto llegó para quedarse ni mucho menos, ni hay una voluntad del gobierno de cercenar derechos ni garantías, ni mucho menos libertades".

"Tenemos que bajar sí o sí la tasa de contagios" de COVID-19 en Uruguay, agregó el blanco, quien consideró que "la única forma de hacerlo es avenirnos a las reglas que hasta ahora han demostrado ser medianamente eficientes en dicha materia", en referencia a disolver las aglomeraciones que puedan generar contagios de coronavirus.

Penadés también criticó al Frente Amplio, que votó en contra de la reglamentación remitida para ser tratada con carácter grave y urgente por el Poder Ejecutivo, que fuera analizada en una sola jornada en ambas cámaras.

"En el mismo momento que dicen estas críticas con relación a reglamentar el artículo 38, ellos pretenden presentar un proyecto en el que reglamentan el artículo 44, cuyo objetivo es exactamente el mismo. Le diría más, es más severo, porque establece limitaciones al derecho de reunión adentro de la propiedad privada", dijo el blanco.