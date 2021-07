Cipriani llamó a no aflojar con los cuidados ante el COVID-19 por la mejora de las cifras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se reunió este jueves en Torre Ejecutiva con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), a quien le presentó los lineamientos del "Plan de Profesionalización de ASSE", que implica la evaluación de todos los cargos de confianza para financiar la creación de varios puestos en el principal prestador de salud.

En rueda de prensa a la salida, Cipriani llamó a "seguirse cuidando" del coronavirus, y confesó: "Hay un concepto como que esto está terminando. Yo tengo miedo de un afloje en eso, de que uno entre a aflojar, a juntarnos más, a reunirnos más porque todo está bajando".

"Está bajando en realidad, y considerablemente por el buen efecto de la vacuna, y porque toda la población del Uruguay una vez más demostró la colaboración con la política que el gobierno tiene de que se vacune, pero tenemos que pensar que en otros países han habido oleadas, empiezan a ver otras oleadas, y estos gérmenes desgraciadamente mutan", añadió el jerarca.

Consultado sobre si en esta coyuntura de baja de la incidencia del coronavirus el organismo público planea modificar su estructura, Cipriani respondió: "ASSE va a seguir con esta misma estructura más allá de que los números bajen porque tenemos que estar preparados. Acá hay que ser previsor. Otro pico, otra oleada puede haber".

Indicó que la variante Delta de COVID-19, presente en países vecinos, "puede ingresar hasta por tierra seca", por lo que destacó: "En ASSE "estamos siendo previsores y nos estamos preparando como para que ingrese".

Respecto al aumento en el número de usuarios por la irrupción de la pandemia, el jerarca subrayó: "Cada servicio que hemos aumentado es con el número de funcionarios que se requieren". Además, consideró que "hoy en día, la institución tiene la capacidad de soportar" la atención a unos 100.000 usuarios nuevos.

Llamado a concurso

Por otro lado, manifestó que este jueves en la reunión con Ramos le presentó un llamado a concurso para los cargos intermedios, que "son el verdadero motor del hospital", y donde ASSE "tiene los problemas serios de gestión". Estos cargos son la jefaturas de puertas de emergencia, medicina interna y cirugía en los hospitales del tercer nivel.

Cipriani entiende que "mejorando estos cargos, mejora mucho y blinda mucho la dirección del hospital". Destacó el nuevo llamado será abierto "para poder lograr los mejores profesionales dentro de la institución". Prevé que a mitad del período de gobierno se pueda "empezar a concursar los directores de hospital".

No obstante, para ello entiende que hay que "remunerarlos", cuando "hoy en día, los directores de hospitales tienen sueldos que son muy sumergidos". Para financiarlos es que informó que se está a estudio de los 670 cargos de confianza que hay en ASSE.

"Los cargos que no sean productivos tenemos que tratar de bajarlos, no devolver la plata a Economía sino que quede dentro de la institución, lo cual Economía ya nos apoyó en esa postura, para poder invertirla en el pago de los propios profesionales para no estar aumentando el presupuesto de la institución", señaló.

Por ello es que están "estudiando uno a uno" los cargos existentes para "readecuar la escala salarial", así como analizar si hay funciones que la institución "ya no necesita".