Mides: jerarca afirma que incendio en Hotel Aramaya ocurrió en medio de evaluación del sistema

Tras el fatídico incendio en el hotel Aramaya, donde falleció una mujer de 31 años y varios niños resultaron heridos y permanecen internados, surgen preguntas en torno a la responsabilidad de lo sucedido. Al referirse al tema, la directora general de secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Karina Goday, sostuvo que "esto que sucedió fue un extremo total".

Consultada respecto a si la cartera hace una autocrítica por tener alojadas a madres con niños en un espacio de estas características —que no contaba con habilitación de Bomberos y tenía los ascensores rotos— Goday dijo: "La autocrítica de este modelo la veníamos haciendo antes de que sucediera esto, pero no se puede cambiar de 0 a 100, necesitamos darle continuidad al servicio y en ese contexto no podemos cambiar todo drásticamente, estamos en un proceso de transición".



"El modelo hotel y pensión ya lo tenemos sobre la mesa hace mucho tiempo, hasta tal punto que el ministro —Martín Lema— pidió una auditoría, se hizo un informe donde se marcan mejoras sobre las que hay que trabajar", explicó en diálogo con Doble Click (FM del Sol), en consonancia con lo que dijo Lema el día de la tragedia, cuando aseguró que el hotel sería "el próximo" en ser desalojado.

Aunque la cartera tenía este plan, no fue hasta el incendio que decidió optar por medidas como hacer un relevamiento, "urgente y prioritario", de todos los hoteles que a día de hoy cuentan con el servicio de alojamiento para madres con niños y adolescentes.



"Vamos a esperar a ver qué resultados da el diagnóstico y si hay que tomar medidas se van a tomar. Lo que intuimos es que va a ser diferente en cada uno de los casos", explicó Goday. Los resultados de este informe serán entregados hoy al Mides, según informó Del Sol.

Nuevamente consultada por la responsabilidad sobre lo sucedido, Goday dijo que "hay diferentes tipos de responsabilidades". "(Sobre) la responsabilidad penal será Fiscalía que haga las relevaciones correspondientes", explicó.



Por otra parte, aseguró que "no está en la órbita de Mides el control de la habilitación de Bomberos". "La información que tenemos es que los bomberitos se habían arreglado y estaban en condiciones", expresó.



La certificación de Bomberos es uno de los aspectos que considera la Intendencia de Montevideo (IMM) para habilitar a los edificios comerciales. La IMM dijo a El Observador que había habilitado al edificio hasta junio de 2023 al haber constatado que la certificación de Bomberos estuviera en proceso.



Sin embargo, el director de Bomberos, Ricardo Riaño, señaló que a comienzos de 2020 el hotel inició un proceso que se detuvo en febrero de 2021. Meses después se inició de nuevo el trámite, pero a partir de una denuncia hacia el local, se detectaron irregularidades administrativas por parte del técnico tercerizado que realiza la certificación y se lo suspendió por 90 días. Esto hizo que se cancelara el trámite de certificación, por lo que no había nada en proceso.