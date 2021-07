Mides resolvió cerrar parador nocturno que era dirigido por organización religiosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La entrevista de un pastor evangélico con un medio argentino derivó en que la organización religiosa a la que pertenece, el Centro Evangélico Mundial, dejara de gestionar un parador nocturno ubicado en la zona del Hipódromo de Maroñas (Montevideo) que implicaba un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Los paradores nocturnos buscan captar a aquellas personas en situación de calle que por diversas razones no quieren acudir a los refugios tradicionales del Mides. Abiertos de 21:00 a 09:00 horas, los seis paradores actuales cuentan con una capacidad para 10 personas cada uno, y son llevados adelante por organizaciones de la sociedad civil. El Mides colabora con equipo técnico para el trabajo en esos lugares.

Este mecanismo, instalado en la gestión de Martín Lema, es un plan piloto que funciona como colaboraciones para que las organizaciones más vinculadas con esta población vulnerable cuenten con más herramientas para evitar que pernocten en la calle, sobre todo en momentos de frío.

Como informara La Diaria este lunes, el pasado 16 de julio el pastor Daniel Menchaca, del Centro Evangélico Mundial, director general del parador nocturno, declaró al portal La Gaceta Cristiana: "Creemos que Dios nos levantó para bendecir a las personas que duermen en la calle, nuestros hermanos más pequeños, tendrán cena y desayuno todos los días. Este es el primero de muchos!".

En la nota se señalaba que "ropa de cama a estrenar, un pack de higiene personal que consta de toalla, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, antisudoral, shampoo, tapa boca y guantes, una Biblia y literatura cristiana, esperan a los postulantes a un lugar en este hogar de bendición".

"Se estaba promoviendo de diferentes formas en un parador nocturno cierta modalidad que entendimos que no era la forma ni comprendía las instrucciones que claramente fueron dadas desde la Dirección de Protección Social. Nos comunicamos con quien estaba al frente de ese parador, y en esa comunicación establecimos que por no acoplarse a los requisitos que esta administración promueve no se va a continuar con el vínculo", dijo Lema en rueda de prensa este martes.



"Una vez que tomamos conocimiento de lo que entendemos que fue un mal uso de la herramienta actuamos en consecuencia", aseguró el ministro.

Por otra parte, fuentes del Mides dijeron a El País que una vez tomaron conocimiento de la publicación de prensa, este lunes de tarde, desde la Dirección Jurídica de la cartera se pusieron en contacto con Menchaca, quien negó que se hayan entregado biblias y desmintió lo publicado en el portal argentino.

Una vez que le insistieron en que no podía tener ninguna actividad proselitista y que se tenía que respetar la laicidad por tratarse de una coordinación con un organismo del Estado, el responsable del parador nocturno resolvió no continuar con el proyecto. "No le gustó que le reafirmaran las reglas dispuestas", señalaron.

Además, este parador nocturno no contaba con una capacidad colmada, por lo que las autoridades esperan que las personas en situación de calle que acudían al centro puedan ir a refugios, donde por día a nivel de todo el país existe una capacidad ociosa de entre 90 y 100 cupos.



A partir de este miércoles, el Mides contará con otros tres refugios con una capacidad de 66 cupos más, lo que eleva la cifra en todo al país a unos 4.000.