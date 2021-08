Mides rediseña casi el 40% de los programas sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 38% de los programas sociales del Mides están en rediseño por decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou. Solo 15 de los 50 planes tienen evaluaciones vigentes. Algunos, como Uruguay Trabaja, no lograban alcanzar metas y por eso serán modificados.

Los datos surgen de una radiografía que mandó hacer Martín Lema en mayo, a los pocos días de su asunción como ministro de Desarrollo Social. ¿A qué conclusiones se llegó? Más de la mitad de los programas no tenía un monitoreo sistemático.



“Tenemos un desafío muy importante por delante de llegar a tener todos los programas monitoreados y evaluados”, dijo a El País el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi. Esto, entiende, “no se puede realizar de un día para el otro o arrancar con todos a la vez”. Al momento, el rediseño alcanza a 19 planes sociales.

Regularmente se hacen reuniones con Lema para analizar dónde poner el foco. Cuando asumió este gobierno eran 50 los planes sociales (incluidos los del Sistema de Cuidados) y se tomaron algunas decisiones de “consolidar” en una sola línea de acción, por ejemplo los relacionados al INJU y los de enseñanza, que pasan a llamarse Enlace Educativo.



Muchos de los programas “no tenían un diseño adecuado”, según Manzi. Eso significa que había planes “que no tenían muy clara su población objetivo, o para qué y cuál era el problema a resolver”.

Del total de programas había 27 con un monitoreo sistemático desde la dirección que hoy tiene Manzi a su cargo. Alrededor de 15 tenían evaluaciones, pero solo a dos se les hacía un seguimiento de metas.



Hay tres planes que se basan en transferencias (las tarjetas Uruguay Social, las asignaciones familiares Plan de Equidad y Asistencia a la Vejez). Se estima que el 58% de los recursos del Mides se orientan a estas tres líneas de acción.

De todos, el Plan de Equidad es el más grande y llega a aproximadamente 820.000 personas (entre mayores y menores) que viven en hogares (195.000 en total) en condiciones vulnerables y reciben, por tanto, las asignaciones familiares. Dentro de este segmento están los usuarios de las tarjetas Uruguay Social, que se otorgan de acuerdo a un índice da carencias críticas medido en función de la calidad de vida y los ingresos, en caso de que se tengan.



Cuando se creó este programa estaba pensado para que llegara a 60.000 personas. Sin embargo, se fueron agregando usuarios que no cumplían exactamente con esos requisitos entre ellos: los que viven en situación de calle, la población trans y algunos jóvenes participantes de otros planes del Mides. Esto hizo que el actual gobierno contabilizara unas 87.000 tarjetas entregadas.

En Uruguay Social, el principal problema es la focalización de las políticas. Es decir: hay personas que están recibiendo el subsidio y no lo necesitan, y otras que por su nivel de vida requerirían y no lo están cobrando. Por esto, dijo Manzi, se apunta a la “actualización” de la información.

A setiembre del año pasado, casi la mitad de los hogares (45.000) no habían recibido visitas desde 2015. Hoy hay más de 30.000 personas que esperan recibir a una asistente social en su casa para que se le otorgue el beneficio, ya que debido a la pandemia toda la actividad del Mides en territorio disminuyó.

Si bien no tienen la tarjeta, dos tercios de estas personas reciben algún tipo de transferencia de parte del Estado. “Eso obviamente no es que nos deja tranquilos, pero cuando llegamos había 16.000 visitas pendientes y luego comenzó la pandemia”, explicó Manzi sobre los retrasos. Para ponerse al día se llevó adelante un plan piloto de declaraciones juradas -que luego son chequeadas por las oficinas territoriales- en cinco departamentos, incluido Montevideo.

“Uruguay Trabaja fracasó”, concluyó el ministro Lema en el Parlamento, lo que generó polémica con el Frente Amplio cuando compareció a la Comisión de Hacienda y Presupuesto hace algunas semanas.



El plan -que fue prioritario en las administraciones de la oposición- cambió hasta de nombre y ahora se denominará Accesos, según lo dispuesto en la Rendición de Cuentas que será aprobada en la próxima semana en Diputados y luego pasará a estudio del Senado.



Uruguay Trabaja daba empleo a unas 3.000 personas por año en tareas de valor público, como barrer calles o arreglar escuelas, “pero luego no había un seguimiento”, concluyeron.



Si bien el programa tenía un adecuado diseño de monitoreo, de acuerdo a las autoridades actuales no cumplió con las metas porque no obtuvo los resultados esperados.

Martín Lema. Foto: Leonardo Mainé

“En el libro por los 10 años de Uruguay Trabaja dice que los resultados de inserción laboral eran bajos o nulos”, señaló Manzi. El último informe disponible es de la edición 2019 e indica que apenas el 8% lograba la meta de inserción laboral. Este objetivo consistía en que tuvieran un trabajo formal “durante más de tres meses” en un plazo de un año, desde que salían del programa. “A grandes números, nueve de cada 10, al año de terminar el programa, no lograban sostener un trabajo formal por más de tres meses”, señaló el titular de Transferencias y Análisis de Datos.

Consultado acerca de las razones por las que se incumplían las metas, Manzi señaló que seguramente “las capacidades que se estaban dejando no eran las adecuadas” para lograr reinserción formal en el mercado laboral.



Accesos mantendrá la cantidad de cupos, pero las diferencias con Uruguay Trabaja se enfocan en tres elementos: quiénes participan, el monto que cobran los beneficiarios y las “empresas madrinas”.



Si bien se ofrecerá empleo a 3.000 personas, no se accederá por llamados abiertos a la población en general -como se hacía con Uruguay Trabaja- sino que se podrán anotar participantes de otros programas del Mides.



Según Manzi, se buscará “dar un empujón más” a las personas que ya están en otro programa para que puedan tener una especie de “escalón de salida” y de ingreso al mercado laboral. La idea es que una vez que terminen el empleo puedan entrar en una bolsa de trabajo que los vincule con empresas. Se buscará priorizar a la población de entre 18 y 29 años y en especial a mujeres. Se aumentará el beneficio al valor de un sueldo mínimo, por lo que se pasará de cobrar $ 11.000 a $ 18.000.

Una de las críticas que hizo el FA en el Parlamento es que se modificó hasta el nombre. Al respecto, Manzi indicó: “Se cambia porque cambia la concepción del programa”.