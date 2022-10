Mides realiza monitoreo de habilitaciones de Bomberos en hoteles para "mujeres con niños"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos buscando actualización de datos sobre habilitaciones comerciales y de bomberos (de los hoteles que siguen funcionando como hospedaje para el programa para mujeres con niños del Ministerio de Desarrollo Social)", dijo el ministro Martín Lema.

Después de que se informara que el hotel Aramaya, incendiado el pasado lunes, no contaba con la habilitación de bomberos, el Mides le pidió a la Intendencia de Montevideo un relevamiento de las habilitaciones comerciales de los demás hoteles que funcionan como pensión.



Asimismo, el ministro expresó que se está haciendo un "seguimiento en tiempo real" sobre el estado de salud los niños que siguen internados en el Hospital Pereira Rossell, que son dos que están en situación más delicada, pero que "la evolución viene siendo positiva", destacó.



"El ministerio sigue en la misma línea de que, más allá de esta tragedia, los hoteles no son el lugar apropiado para la evolución de un niño", por lo que "hay una reducción de personas en hoteles, pero no se puede hacer de un día para el otro", subrayó.