Mides limita productos que se pueden comprar con Tarjeta Uruguay Social y legisladores del FA salen al cruce

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció este miércoles que se modificará el uso que se puede dar a la Tarjeta Uruguay Social (TUS). El ministro Martín Lema explicó en su cuenta de Twitter que la medida apunta a que esta transferencia monetaria "tenga como fin el consumo de productos de primera necesidad".

Comenzamos proceso de adecuación de la Tarjeta Uruguay Social para que se utilice solamente en comercios que trabajen con rubros como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar. Ya se identificaron unos 500 comercios que no encuadran en los nuevos lineamientos. 1/2 — Martin Lema (@MartinLemaUy) December 7, 2021

La TUS es una "transferencia monetaria otorgada a los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema". El "rediseño" implica que solo podrá ser utilizada en "comercios que trabajen con rubros vinculados a productos de primera necesidad, como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar", señaló el Mides en un comunicado.

En una "primera etapa de este proceso, se comenzó una revisión de todos los comercios" que integran la Red de Comercios Solidarios. Son unos 7.000 en todo el país, y ya identificaron unos 500 que no "encuadran en los nuevos lineamientos y serán dados de baja".



"Dentro de esos 500 comercios se incluyen cotillón, veterinarias, tiendas de electrodomésticos e informática, ferreterías, repuestos y talleres mecánicos, servicio de televisión para abonados, entre otros", agregó.



Además, la cartera informó que se "identificaron aproximadamente 1.000 comercios a revisar por no tener clasificación de rubro o por falta de información".



Tras el anunció, varios políticos del Frente Amplio criticaron la nueva medida del Mides.



La diputada Micaela Melgar opinó en su cuenta de Twitter: "La libertad no es para los pobres. El desprecio de clase que implica tomar esta decisión en las fiestas, no sea cosa que algún gurí se confunda sobre el lugar de la sociedad en el que le tocó nacer".

El desprecio de clase que implica tomar esta decisión en las fiestas, no sea cosa que algún gurí se confunda sobre el lugar de la sociedad en el que le tocó nacer. https://t.co/eGJA7upYtB — Mica Melgar (@MicaMelgar) December 7, 2021

Por su parte, Pablo Caggiani dijo: "Una burrada por donde se mire. Pero pueden más los prejuicios que las razones y dañar más que reparar".



Una burrada por donde se mire. Pero pueden más los prejuicios que las razones y dañar más que reparar. https://t.co/kJxzHHoJ25 — Pablo Caggiani (@Pablocagg) December 7, 2021

Luego, la diputada Bettiana Díaz Rey comentó: "No vaya a ser que los pobres todavía tengan pretensiones de tomarse una coca cola en Navidad"



No vaya a ser que los pobres todavía tengan pretensiones de tomarse una coca cola en navidad🙃 https://t.co/umBbzHhmt4 — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) December 7, 2021

La diputada Inés Cortés también se pronunció: "Si sos pobre viví con lo básico, no te vistas, no te calces, no te conectes con tus contactos, no disfrutes. Más clasista y aporofóbico no había".

Más clasista y aporofóbico no había. https://t.co/DX5LPf4p8Z — Inés Cortés (@Ines_Cortess) December 7, 2021

El senador Alejandro Sánchez expresó: "'Libertad' para todos menos para las familias más pobres".