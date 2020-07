Mides duplicó móviles para traslado de personas en situación de calle y ASSE hará hisopados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el jueves pasado hasta el domingo de noche, 251 personas en situación de calle fueron derivadas a refugios y unidades militares en un operativo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este lunes de tarde se reunieron los ministros de Defensa (Javier García), Interior (Jorge Larrañaga) y Desarrollo Social (Pablo Bartol) en Torre Ejecutiva junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para analizar el manejo de esta situación, mientras rige una ola de frío intenso hasta este miércoles.

En tres días, 153 personas en situación de calle fueron derivadas. En tanto, solo en la noche de ayer unas 100 personas más fueron trasladadas a refugios y unidades militares.

Este número creciente de personas en situación de calle derivó en que García comunicara ayer de noche en Séptimo Día, de Canal 12, que en coordinación con el Mides se brindaría alojamiento en unidades militares.

Hasta el momento, son 60 las personas que están en el Comando General del Ejército. Sin embargo, hoy el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, comunicó que esa capacidad se iba a duplicar "contrarreloj", para alcanzar las 120 plazas en unidades militares.

A la salida del encuentro, Bartol agregó que de estas tareas también participa ASSE, que realizará a partir de este lunes hisopados "sobre todo a aquellas personas que están llegando al centro de acogida en la calle Veracierto".

En tanto, adelantó que se duplicará la cantidad de móviles del Mides que recorren Montevideo para trasladar a las personas en situación de calle a los refugios. "Se va viendo día a día", remarcó, al mismo tiempo que dijo que este domingo "se le pudo dar lugar a todo el mundo, hoy ya hay más cupos".

"Este es el Estado en acción, que pone todo el esfuerzo para proteger a los uruguayos en un momento de inclemencia climática fuerte", subrayó el ministro.

Bartol estima que la semana próxima comenzará el censo de personas en situación de calle para "dimensionar la respuesta del Estado". Se hará entre el Mides, Instituto Nacional de Estadística (INE) y organismos de Naciones Unidas (ONU) que "participan en el seguimiento y en la auditoría del procedimiento y el resultado".

También precisó que hay equipos técnicos del Mides realizando el "acompañamiento" de personas que se encuentran en unidades militares.

Bartol indicó que "todo el mundo aceptaba" ir a un refugio porque "el frío aprieta y la gente acepta". En tanto, precisó que son "refugios de emergencia" que funcionan "solo por la noche"; para darle "una protección en el momento más difícil del día", donde además se les provee de comida. Puntualizó que esas personas pueden estar allí "hasta las 9 de la mañana".



En tanto, otro departamento que tiene un número creciente de personas en situación de calle es Maldonado. El intendente fernandino, Jesús Bentancur, le solicitó hoy a García derivar a estas personas a unidades militares porque el Mides había prevista una demanda máxima de 50 cupos y en la última madrugada esa cifra llegó a 67. Eso generó dificultades para la atención de los que llegaron a distinta hora al Campus de Maldonado porque no se contaba con suficientes frazadas y hasta alimentos.

Tras la primera muerte de una persona en situación de calle por hipotermia, el 13 de junio, el ministro del Interior anunció que aplicaría la ley de faltas, porque “la vía pública no es un lugar de convivencia”. Sin embargo, esta medida se intensificó a partir de la segunda muerte de una persona en esta situación.

El 1° de julio Gustavo Castro murió en pleno Centro de Montevideo luego de que le hubieran negado el ingreso a un refugio porque le dijeron que no había cupos disponibles. Ese día regía una alerta naranja.

Este caso generó conmoción en toda la sociedad. El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció ese mismo día a través de su cuenta de Twitter. "Nos comprometimos a no dar un uruguayo por perdido", remarcó. En tanto, al otro día señaló que “de ahora en adelante lo que no se hizo se va a hacer" porque "si la prioridad no es la vida el resto no puede serlo”.

Este episodio derivó en una reunión el viernes 3 de julio entre Bartol, el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, y el presidente Lacalle Pou. Esa instancia se centró en definir medidas para aplicar durante el plan invierno.

Al lunes siguiente, 6 de julio, Bartol fue citado a declarar a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado por la muerte de Castro. A la salida, dijo en conferencia de prensa que en este caso hubo "falta de coordinación" entre Fiscalía, Mides y la Policía, ya que Castro había sido detenido y liberado horas después tras generar un altercado con la gente del refugio que no lo dejaba entrar. "No dimos lo que se necesitaba", reconoció Bartol.