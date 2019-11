Mides desmintió audios virales y aseguró que "no otorga préstamos de dinero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) emitió un comunicado para desmentir la información que circula en unos audios compartidos a través de WhatsApp y de otras redes sociales sobre préstamos de dinero.

El ministerio aseguró que "es completamente falso que a través del Mides se puedan solicitar préstamos de dinero y que no existe ningún programa ni política en este sentido".

El comunicado agrega que esta información falsa que se viralizó tiene el objetivo de "generar odio y rechazo hacia la población más vulnerable de nuestro país" y que preocupa "la violencia y el desprecio con la que se refiere a supuestas beneficiarias de programas del Mides".



En el audio que circula se puede escuchar a una mujer, quien asegura que "el viernes" la obligaron a ella y a otras compañeras a dar 50 préstamos entre $ 50.000 y $ 80.000 "a los del Mides".



"Voy al gerente y le digo: '¿qué me mandaste?' y me dice: 'Sí, Laura, los tenés que dar, vino la orden de arriba'. '¿Qué?', le digo, 'esto no se puede admitir porque si yo quiero sacar un préstamo a $ 50.000 tengo que pedir hasta la última mamadera y a esta manga de mugrientos se las regalan'", dice en el audio.



"No tuve más remedio, ¿sabés cómo se iban las negras con la panza y con 6, 7 botijas? Nono, un asco que me dio. Todo plan Mides, todo plan Mides", reitera.

Si bien ni en el comunicado ni en el audio se menciona al Banco República, varias de las personas que lo viralizaron agregaron que los préstamos eran otorgados a través de esa entidad financiera.