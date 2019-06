Mides denunció posible acceso a información privada por parte de asesor de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi presentó este jueves una denuncia ante el fiscal de Corte Jorge Díaz luego de que Pablo Bartol, asesor en políticas sociales de Luis Lacalle Pou, asegurara que tuvo acceso a información privada del ministerio, informó La diaria y confirmó El País con fuentes de la Fiscalía.



La denuncia, explicaron, no fue dirigida a Bartol sino a la situación que dio a conocer el asesor durante su paso por el programa Desayunos Informales ayer miércoles, donde aseguró que desde el Mides le proporcionaron la clave de su plataforma interna para que pudieran acceder a información de la cartera.



Si bien el asesor del precandidato blanco indicó horas después que al decir que había obtenido la información estaba haciendo referencia a información que era pública pero en ese momento todavía no disponible, desde la cartera igual elevaron la denuncia a Díaz, quien lo referirá a la Fiscalía competente.



"Era en su momento info pública aún no disponible. Nunca accedí a información privada. Bajen el pánico", agregó el asesor a través de una publicación en su cuenta de Twitter ayer miércoles.



Por otra parte Bartol había asegurado que si Lacalle Pou dirige el próximo gobierno, "la cabeza del Mides va a estar en Casavalle". Sostuvo que la cartera tendrá presencia en las calles y habrá un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior.