Michelini aseguró que si Raffo no gana será la próxima vicepresidenta del BROU

El exsenador Rafael Michelini, actual secretario político del Frente Amplio, afirmó este lunes que Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición, de no ganar las elecciones será la próxima vicepresidenta del Banco República (BROU).

En diálogo con el programa "Buen Día Uruguay" (Canal 4), Michelini afirmó que Raffo "es una persona muy inteligente" y que tiene "un perfil muy financiero, mucho más que un perfil de Montevideo". En esa línea, remarcó: "Tan perfil financiero que le están guardando la vicepresidencia del Banco República. Termina esta campaña y va al Banco República. Y va a hacer una buena gestión, y la vamos a votar para ir, porque va a aportar", expresó.

Consultado sobre por qué está tan seguro de que Raffo irá a ese cargo si no gana las elecciones, Michelini dijo que es porque "es de los pocos cargos que quedaron reservados", dijo y agregó: "Tampoco somos tontos"

En esa línea, el dirigente del Frente Amplio reiteró que como "tiene un perfil financiero, no la van a poner en OSE, UTE. Dijeron, 'bueno, si tu no ganas, como dan todos los datos que no va a ganar, vas al Banco República', y va a ser una buena gestión. Es una persona inteligente, capaz, y en el futuro capaz que una gran contendiente contra nosotros", aseguró.

Por otro lado, el secretario político de la oposición remarcó que el debate entre los candidatos a la Intendencia de Montevideo no se hará "por el momento".

En tanto, señaló un error de comunicación respecto a lo resuelto por el Frente Amplio sobre el debate: "Los primeros ocho párrafos hablaban de que era bueno debatir, y por qué en Montevideo en este momento y por ahora no era conveniente (el debate). Cuando salimos a transmitir dijimos 'no debatimos'. No, no fue lo que resolvimos".

Además, apuntó a las palabras de Raffo, quien consideró que en el partido hay un "pacto de silencio". Es una "barbaridad", expresó.